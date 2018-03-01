英相悍拒歐盟提脫歐草案 歐股收黑

2018-03-01 03:00 中央社 倫敦28日綜合外電報導



歐盟揭示的英國脫歐條約草案，因將英國的北愛爾蘭續留在歐盟關稅同盟，遭英國首相梅伊悍然反對，不但英鎊下滑，歐洲股市今天紛紛收黑。

法新社報導，法蘭克福DAX 30指數下挫0.4%，來到12435.85點。

倫敦FTSE 100指數下挫0.7%，以7231.91點作收。

巴黎CAC 40指數下跌0.4%，收在5320.49點。