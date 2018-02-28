Fed主席：美經濟前景看好 持續逐步升息

2018-02-28 03:40 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國新任聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天首次出席國會聽證會，他表示，美國經濟前景看好，持續逐步升息，將有助於維持美國經濟在正軌上。

鮑爾（Jerome Powell）在眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）表示，通貨膨脹被短暫的因素抑制，但今年將會上升，接近2%的目標，工資上漲最終也會加速。

法新社報導，鮑爾在半年一次的作證中表示，「經濟前景依然強健」，「進一步逐漸升息，將最能促進充分就業和穩定通膨2項目標的達成」。

聯準會去年12月調升基準利率，並且暗示今年將有3次升息。然而，今年1月就業報告顯示工資上漲，加深了外界的疑慮，擔心聯準會將會加快調升利率，以遏止通貨膨脹。

許多經濟學家如今預測聯準會今年將會調升利率4次，第1次將在3月底。

鮑爾未暗示他預期會升息幾次，不過他對前景感到樂觀，並表示「美國經濟前幾年所面對的逆風，已轉變成順風」。

尤其是美國國會去年12月通過減稅法案後，「金融政策變得更具刺激性」，而「我們的貿易夥伴經濟成長強健」，使對美國出口商品的需求堅挺，這有助於製造部門。

「在這種情況下，以12個月為期的通膨今年將會上升」，在中期達到2%的目標，「工資也應會以更快的速度上漲」。