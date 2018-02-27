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全球漲勢堅挺 歐股收紅

2018-02-27 02:43中央社 倫敦26日綜合外電報導

全球股巿今天氣勢如虹，歐洲三大股巿全面收紅。

法蘭克福DAX 30指數漲43.25點或0.35%，來到12527.04點。

倫敦FTSE 100指數升45.17點或0.62%，以7289.58點作收。

巴黎CAC 40指數漲26.89點或0.51%，收在5344.26點。

法蘭克福巴黎

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