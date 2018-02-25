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巴菲特引詩句 給投資人忠告

2018-02-25 00:59經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

財經新聞網站Business Insider報導，「股神」巴菲特在致波克夏公司股東信上給投資人一些寶貴的建議，並引用詩句勉勵投資人，在股市動盪不安之際，能保持泰然自若者，往往是最後的贏家。

巴菲特在股東信上寫道，沒人能掐得準股市什麼時後會跌、短期之內跌幅又會有多深，這正是「不要借錢買股」最有力的論點。

巴菲特舉例說，波克夏的股價也曾遭遇跌幅慘重的時期，例如在金融海嘯期間，從2008年9月至2009年3月崩跌51%。

但聚焦長期投資的巴菲特指出，在這種市場劇烈動盪、行情沉淪時，保持鎮定顯得格外重要。

他說：「沒人能告訴你，這些『大跌』何時會發生。隨時可能從綠燈直接變成紅燈，不會暫時停在黃燈。然而，市場大跌發生時，對無債一身輕的人而言，提供難得的機會。」

巴菲特接著說，在這種時刻，無債務牽絆的投資人，可謹記英國桂冠詩人吉普林(Rudyard Kipling)1895年寫的詩「如果」(If)，特別是其中幾行：

「如果周遭的人全失去冷靜而你能冷靜自持...

如果你能等待且不厭倦等待...

如果你能思考，而不把思考當成目的...

如果所有人都懷疑你而你能相信自己...

你將擁有整個天地以及其中的一切。」

巴菲特在致股東信上引用英國桂冠詩人吉普林的詩句，勉勵投資人在股市動盪不安之際，能...
巴菲特在致股東信上引用英國桂冠詩人吉普林的詩句，勉勵投資人在股市動盪不安之際，能保持泰然自若者，往往是最後的贏家。（圖／美聯社）
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巴菲特波克夏金融海嘯

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