德國共享經濟市值達台幣7000億元

2018-02-24 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



Uber等共享服務在德國普及率高。路透 分享 facebook 根據PwC日前公布的新研究，德國共用汽車、音樂、住所、文件等的情況將與日俱增，德國共享經濟市值超過200億歐元（約台幣7281億元）。

德國之聲報導，這份名為「共享經濟：新商業模式」的研究訪問比利時、荷蘭、奧地利、瑞士、土耳其和德國超過4500名消費者。受訪國家中，德國擁有最大共享經濟，市值超過200億歐元，因此本調查共有2000名德國受訪者。

德國受訪者中，有39%的人表示，他們去年曾使用過共享經濟服務，像是叫車業者優步（Uber）和國際訂房網站愛彼迎（Airbnb），40%的人表示預計今年會使用。

在研究的前一年，德國消費最多的項目是金融服務，平均為1229歐元（約台幣4.4萬元），最少的項目則是媒體和娛樂服務，像是Spotify和SoundCloud，平均金額為62歐元（約台幣2257元）。

不過卻有23%的受訪者表示，他們在媒體和娛樂服務方面使用共享經濟，20%的人共享消費產品，17%的人則利用共享經濟來住宿。

PwC表示共享經濟成為德國數位生活重要的一部份，並預測德國共享經濟的趨勢會持續成長，歐洲汽車共享服務Car2Go、Spotify和愛彼迎可望繼續獲利。22%的德國受訪者表示希望今年在住宿使用共享經濟，57%的人表示將用於媒體和娛樂。

該研究發現，男女使用共享經濟的比例接近，分別是51%和49%，教育程度越高使用頻率也越高。18-39歲的人最常使用共享服務（53%），比較年長者更常使用。

PwC分析師伯坦（Nikolas Beutin）表示，共享經濟具有「破壞性潛力」，短暫使用產品或將替代性服務，可能影響產品或服務的所有權。

德國人認為，共享經濟的優點包括能獲得相同卻更便宜的服務（50%）、更多直接的人際互動（25%）、更注重環保（25%），至於缺點包括可能擔負損害賠償責任（47%）、品質不佳（33%）和安全缺失（29%）。