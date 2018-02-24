對美若有利 川普：可能重新加入TPP

2018-02-24 13:37 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



美國總統川普今天在與澳洲總理滕博爾的聯合記者會上表示，倘若美國可以磋商取得更有利的條件，他會考慮重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）。

彭博報導，川普和來訪的滕博爾（Malcolm Turnbull）今天在白宮舉行記者會。川普表示，「對美國來說，TPP是樁糟糕的交易」，但倘若它可以提出較佳的條件，「我們可能會加入」。

外界預期滕博爾私底下鼓勵川普重啟太平洋貿易協議談判。川普上台後力主「美國優先」，採取保護主義的貿易政策。

川普表示，他個人傾向「雙邊協議」，而不是像TPP的多邊協議，並以美澳貿易協議為例，說兩國「互惠的貿易關係是其他國家的模範」。

25名共和黨籍聯邦參議員今天聯合致函川普，呼籲川普重新加入TPP。川普在就職頭一週就宣布退出12國締約簽署的TPP。美國退出TPP後，剩餘的11個會員國於今年1月敲定新的協定架構。

參議員在信中寫道：「我們鼓勵你積極推動改革，讓美國得以加入這項協議。促進和目前留在TPP的11個會員國的經濟關係，可望大幅改善美國企業競爭力、支撐美國數百萬就業、提高美國出口、提高薪資，徹底發揮美國潛在活力，以及造福消費者。」