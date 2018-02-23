理財專家：退休前務必要做這五件事

2018-02-23 23:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經網站MarketWatch報導，退休不只是主觀的信心問題，必須先確切掌握自身的財務狀況，了解收入與支出數字相不相稱後，才能確定真正有信心。

MarketWatch退休規劃專欄作家塔克曼（Mitch Tuchman）建議，聰明的投資人在退休之前，宜做下列五件事，讓自己更有信心能擁有不虞匱乏、甚至富足的退休生活。

1. 動手規劃預算

太多人控制開銷只依循一條簡單的守則：月底前不要把錢花光。問題是，實際生活總是會冒出意料之外的花費，例如醫藥費、修車費等。

因此有必要規劃每月的預算，記在紙上或輸入電腦。也需要準備一筆緊急備用金，大約相當於三至六個月的支出目標。動手做規劃，你才會明白退休時大約需要用多少錢。

2. 計算你實際的收入

許多人只是一直工作，未曾思考怎樣才能自行決定何時喊卡，等到老了、體力差了、或經濟大環境變糟了，才猛然驚覺沒辦法再繼續工作下去。

與配偶坐下來討論，可能從哪些來源賺取退休養老金，兼差是一種可能的選項。別忘了把社會安全年金、退休金、職場退休帳戶存款、房產淨值、以及可能打算出售的不動產（例如別墅）等納入考量。

3. 及時償清債務

儘快償清信用卡債，可能的話一分鐘也別耽擱。若是距離退休只剩五年至十年，減輕債負尤其重要。住宅淨值信用額度貸款的債務也一樣。

一旦你退休，不再有月薪可領，手邊必須保有可用的現金。除了緊急備用金之外，你還必須設法準備充裕的錢，足以支應日常生活所需的開銷。千萬別讓自己陷入必須出清持股才有錢繳水電費的困境。

4. 現在就開始存更多錢

不存錢，退休之路將坎坷難行。若你有自動提存一定比例月薪的退休金存款帳戶，提高目前的提存比率。

若你沒有這種帳戶，最好咬緊牙關每周撥出100美元存起來，然後逐步增加存款金額。存錢不容易，但非存不可，別無選擇。

5. 妥善投資

根據塔克曼多年的觀察，為存退休養老金而投資的人士常犯兩大錯誤。一是投資太保守，二是在主動管理型投資基金的手續費上花太多錢。

你可能比自己預期的還要長壽，所以需要一些能讓錢隨時間推移而增值的投資，未來才不用愁生活費無著落。同時，值不值得支付高額的基金管理費，卻換得通常比大盤遜色的投資報酬率，也是必須思考的問題。