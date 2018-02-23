印尼將發行全球頭一個綠色伊斯蘭債券

2018-02-23 13:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



隨著重視環保的綠色金融體系愈來愈受歡迎，印尼也將推出五年期的綠色伊斯蘭債券，成為全球頭一個發行綠色伊斯蘭主權債券的國家。

這款五年期、以美元計價的伊斯蘭債券須用在環保相關計畫，且必須遵守伊斯蘭法律。此債券的年息為4.05%。

市場上對與環保項目相關的公債需求已愈來愈高。信評機構穆迪指出，在2017年，綠色債券的市場規模已攀抵1,550億美元，中國和法國是發行最多綠色債券的國家。

穆迪也預測，綠色債券市場規模今年將上看2,500億美元。