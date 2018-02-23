美財長：川普政策拉抬薪資 未必導致通膨

2018-02-23 12:48 中央社 華盛頓22日綜合外電報導



美國財政部長梅努欽。美聯社 分享 facebook 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天受訪時表示，川普政府的政策將拉抬美國薪資，但不會導致通貨膨脹擴大。

彭博報導，梅努欽今天搭火車到費城視察美國鑄幣局（U.S. Mint）途中表示：「要讓經濟成長有很多方式。」「你可以讓薪資上漲，也不必然得擔心通膨。」

美國平均時薪1月時無預警地大幅調漲，導致股市在投資人擔心通膨擴大和利率上升的情況下暴跌。憂心川普任內預算赤字擴大會助長通膨，也是近幾週公債長期殖利率急升的原因之一。

梅努欽身為最大力支持川普財經政策的啦啦隊長，一直以來極力平撫川普政策可能不利經濟的揣測，也避談川普已簽署成法的減稅和增加聯邦支出措施，是否等同於經濟振興方案。分析家說，政府今年舉債會超過1兆美元，有部分就是預算赤字增加帶來的後果。

梅努欽提及減稅說：「這對經濟非常好嗎？肯定是的。」「總統贏得選舉的理由之一，就是多數中產階級美國人薪資幾乎沒有成長。」

梅努欽的發言，和政府對減稅公開發表的論調並無二致。白宮經濟顧問委員會（White House Council ofEconomic Advisers）主席哈塞特（Kevin Hassett）先前也說，去年12月簽署成法的減稅方案，將鼓勵企業投資可提高效率的器材，刺激生產力提升，讓經濟得在不助長通膨的情況下更快速成長。

梅努欽也認為，由於美國自身的能源生產提高，對石油導向的通膨，不會那麼地無招架之力。

「我們不再完全仰賴外國石油。」「除了地緣政治風險，能源也總是在談到通膨時的一大考量。」

2017年通膨趨緩，但近來又逐漸攀高，1月消費者物價較去年同期增加2.1%，高於去年6月的1.6%。1月平均時薪較去年同期增加2.9%，創2009年6月經濟結束衰退期以來最大升幅。由於失業率來到2000年以來最低水準，企業在雇用和維持必要人力方面，得付出的成本日漸增加。