親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

要讓支持者有感！總統府秘書長首選陳菊 就等她點頭

美財長：川普政策拉抬薪資 未必導致通膨

2018-02-23 12:48中央社 華盛頓22日綜合外電報導

美國財政部長梅努欽。美聯社
美國財政部長梅努欽。美聯社
分享
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天受訪時表示，川普政府的政策將拉抬美國薪資，但不會導致通貨膨脹擴大。

彭博報導，梅努欽今天搭火車到費城視察美國鑄幣局（U.S. Mint）途中表示：「要讓經濟成長有很多方式。」「你可以讓薪資上漲，也不必然得擔心通膨。」

美國平均時薪1月時無預警地大幅調漲，導致股市在投資人擔心通膨擴大和利率上升的情況下暴跌。憂心川普任內預算赤字擴大會助長通膨，也是近幾週公債長期殖利率急升的原因之一。

梅努欽身為最大力支持川普財經政策的啦啦隊長，一直以來極力平撫川普政策可能不利經濟的揣測，也避談川普已簽署成法的減稅和增加聯邦支出措施，是否等同於經濟振興方案。分析家說，政府今年舉債會超過1兆美元，有部分就是預算赤字增加帶來的後果。

梅努欽提及減稅說：「這對經濟非常好嗎？肯定是的。」「總統贏得選舉的理由之一，就是多數中產階級美國人薪資幾乎沒有成長。」

梅努欽的發言，和政府對減稅公開發表的論調並無二致。白宮經濟顧問委員會（White House Council ofEconomic Advisers）主席哈塞特（Kevin Hassett）先前也說，去年12月簽署成法的減稅方案，將鼓勵企業投資可提高效率的器材，刺激生產力提升，讓經濟得在不助長通膨的情況下更快速成長。

梅努欽也認為，由於美國自身的能源生產提高，對石油導向的通膨，不會那麼地無招架之力。

「我們不再完全仰賴外國石油。」「除了地緣政治風險，能源也總是在談到通膨時的一大考量。」

2017年通膨趨緩，但近來又逐漸攀高，1月消費者物價較去年同期增加2.1%，高於去年6月的1.6%。1月平均時薪較去年同期增加2.9%，創2009年6月經濟結束衰退期以來最大升幅。由於失業率來到2000年以來最低水準，企業在雇用和維持必要人力方面，得付出的成本日漸增加。

通膨川普薪資

相關新聞

陸客雪崩式下滑 南韓旅遊業逆差創新高

2018-02-23 14:15

憤怒鳥股價腰斬只剩一半 問題出在哪裡？

2018-02-23 10:59

台海兩岸都是捕魚大國 衛星資料可佐證

2018-02-23 10:01

夏普對海信徹告 放軟身段盼重返北美市場

2018-02-23 06:51

美股收斂漲幅 那斯達克連四跌

2018-02-23 06:41

美債殖利率逼近3% 投資人如何接招？

2018-02-23 00:22

美元指數收復90關卡

2018-02-23 00:22

Fed估加速緊縮 股市有壓

2018-02-23 00:21

美玩具反斗城 再關200店

2018-02-23 00:09

「鷹派」轉強 聯準會可能加速升息

2018-02-23 00:09

聯準會可能加速升息 星國、印度也轉鷹派

2018-02-23 00:09

臉書靠AI 防用戶尋短

2018-02-23 00:05

南韓便利商店 推平價彩妝搶市

2018-02-23 00:05

航空公司鬧機師荒 衝擊日籍廉航營運

2018-02-23 00:05

澳洲退休基金將助川普基建

2018-02-23 00:05

電商一哥亞馬遜 網路開賣非處方藥

2018-02-23 00:05

英5月調高利率機率激增

2018-02-23 00:05

任天堂最夯手遊 吸金89億

2018-02-23 00:05

追趕潮流 老牌藥妝拚翻身

2018-02-23 00:05

澳洲航空設飛行學校 解機師荒

2018-02-23 00:05

三科技巨擘 躍華爾街新寵

2018-02-23 00:05

美簽證變嚴 銀行將減聘外勞

2018-02-23 00:05

別管Fed了！欲知美股怎麼了 應改盯資金流向

2018-02-22 23:42

聯邦勞委會：遭Google開除工程師 涉性騷擾

2018-02-22 20:15

追台積！三星宣布代工高通7奈米5G晶片 新廠本周五動土

2018-02-22 20:14

日本企業進擊越南造鎮 還要栽種3千棵櫻花樹

2018-02-22 16:41

逐一盤點 全球投資大師解讀股災後的籌碼布局

2018-02-22 15:13

瑞銀大膽預測：中美可能爆發局部貿易戰

2018-02-22 14:40

樂天兄弟鬩牆延燒至日本 辛東彬辭日本樂天控股

2018-02-22 13:41

單靠道德勸說難改變！德國這樣提升寶特瓶回收率

2018-02-22 12:05

希臘元氣 未完全恢復

2018-02-22 00:02

非洲猛發債 搶便宜資金

2018-02-22 00:02

蘋果搶鈷 找上礦商簽長約

2018-02-22 00:02

歐洲PMI趨緩 QE可能延退

2018-02-22 00:02

整頓業務 南韓通用擬以債換股

2018-02-21 00:05

雞肉在運送途中… 英國肯德基「無雞可用」

2018-02-21 00:05

大馬加密幣 獲伊斯蘭認證

2018-02-21 00:05

豐田開發新車用磁鐵 稀土減量

2018-02-21 00:05

日圓將上演軋空行情

2018-02-21 00:05
看更多

熱門文章

加州這間監獄宛如活死人墓 犯人：判我死刑吧

2018-02-22 15:21

富家男為奪遺產欲弒雙親 結果反被父母「設計了」

2018-02-23 10:29

樹冰上噴中文簡體字惹怒日人 嫌犯落網非陸客

2018-02-23 11:17

美戰機故障丟2油箱毀湖 日本漁民想哭

2018-02-22 18:42

只因經痛就被趕下機 情侶未獲退款還得重買機票

2018-02-22 14:34

常被旅客性騷擾！ 空姐遭嗆：長這樣該滾去經濟艙

2018-02-22 17:41

南韓、新加坡護照最好用 台灣排名32

2018-02-22 19:16

「寧可失業也不願低就！」法國人對生活品質的堅持

2018-02-23 07:55

美國10年期公債殖利率望3% 債市教戰守策Q&A

2018-02-22 21:11

台海兩岸都是捕魚大國 衛星資料可佐證

2018-02-23 10:01

追台積！三星宣布代工高通7奈米5G晶片 新廠本周五動土

2018-02-22 20:14

金庸武俠小說《射雕英雄傳》英譯本面世

2018-02-22 23:14

同情需要提醒？接見佛州高中血案倖存者 川普小抄露餡

2018-02-22 17:03

為何這裡到處看得到槍 卻沒聽說過校園槍擊案？

2018-02-23 13:00

美股收斂漲幅 那斯達克連四跌

2018-02-23 06:41

紐時：中國大陸施壓台灣 美國謹慎反制

2018-02-23 11:46

別管Fed了！欲知美股怎麼了 應改盯資金流向

2018-02-22 23:42

潘斯籲全美保守派 挺川普成為第46屆總統

2018-02-23 04:13

委內瑞拉經濟有多糟？國民平均爆瘦11公斤

2018-02-22 18:26

夏普對海信徹告 放軟身段盼重返北美市場

2018-02-23 06:51

Fed估加速緊縮 股市有壓

2018-02-23 00:21

川普提教師配槍 家長大罵

2018-02-23 00:38

川普無視爭議 力推教師佩槍遏校園槍擊

2018-02-23 05:19

冬奧閉幕 北韓出招衝撞美制裁

2018-02-23 00:38

國際特赦組織：杜特蒂、川普、習近平 侵害人權

2018-02-22 22:18

美債殖利率逼近3% 投資人如何接招？

2018-02-23 00:22

金正哲結婚生子 遠離北韓權力核心

2018-02-23 11:59

18億跨國運毒案 警方用麵粉偷換古柯鹼偵破

2018-02-23 11:01

美國學生主導反槍 擁槍保守派反擊

2018-02-22 14:39

憤怒鳥股價腰斬只剩一半 問題出在哪裡？

2018-02-23 10:59

歐盟移民離開英國 創10年最高紀錄

2018-02-23 01:08

全美學潮湧現怒喊控槍 示威活動17分鐘悼念17死者

2018-02-22 16:45

男子為引獵物模擬狼叫聲 太擬真被當成野狼擊斃

2018-02-23 12:46

種族歧視信件寄給哈利未婚妻 內藏粉末

2018-02-23 01:52

影／波士頓動力新機器狗「SpotMini」手臂能開門

2018-02-22 17:38

全美掀學潮 要求嚴管槍枝

2018-02-23 00:38

荷蘭紅光路燈護蝙蝠 居民抨擊像紅燈區

2018-02-22 19:24

傳奇佈道家葛理翰 當年樹下頓悟展開傳道事業

2018-02-22 14:55

「鷹派」轉強 聯準會可能加速升息

2018-02-23 00:09

穆勒再出手 對川普前競選幕僚提新犯罪指控

2018-02-23 08:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top