【重磅快評】台美說愛 別忘了先談談頁岩油與戰機

2018-02-22 12:18 聯合報 主筆室



台美關係最近越來越密切，美國參議院「台灣連線」的四位參議員與一位眾議員，日前搭乘空軍專機連袂來台訪問，雖然不是空前，但是五位議員都是參眾兩院軍事委員會成員，以行動支持台灣安全，情義不可謂不重。

外交部長李大維（前右一）熱情接待美國聯邦參議院「台灣連線」四位參議員。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

這同時也代表我外交部與駐美代表處，長期耕耘的成果。這一段期間，國防授權法中敦促船艦互訪，台灣旅行法中鼓勵台美高層領導人互訪，都讓台灣人心振奮，大陸暴怒跳腳。

但是有些時候我們似乎做過頭了，產生反效果，新年期間，參議院外交委員會的聽證會上，參議員魯比歐質問，國務院網頁為何把中華民國國旗拿下來，代理亞太助理國務卿董雲裳說：「美國不承認台灣是一個獨立的國家，也不承認中華民國（ROC）是一個與美國有官方關係的國家」，所以才不把中華民國的國旗放在美國官方網站上。

魯比歐是親台的參議員，他的質問雖然有自己的意思，卻是我們期待他問的，這會被行政當局解讀為，台灣找議員來「修理」，所以很自然的有自保自衛反應；過去這麼「難聽」的話，可以不用講，現在卻公事公辦講出來了，豈不是台灣自找的嗎？

回過頭來，我們聽到來訪的美國參議員說，「我們在這裡是因為對台灣的愛」，又說訪問團與蔡總統見面時，「我們都非常愛她」，同時也坦率的表示，此行目的是來賣頁岩油，也不排除討論出售F35或是F16戰機。

雖然滿口是愛，台灣現在非常擔心，美國不會在貿易上放過我們，川普的信條是「貿易之前無盟國」，只有美國優先，去年我們藉口美國貿易代表署人事未到位，沒有舉行「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）年度協商，連負責的政務委員鄧振中今年年初都不敢到美國開會，怕被問到美牛、美豬問題。

有人說台灣的安全靠美國，如果美國開口，我們只有順從的分，但是不妨看看韓國的例子，韓國的安全靠美國保護，現在都還有三萬美軍駐紮在南韓，但是並不會因此讓韓國對美國的要求照單全收。

川普上任以來，與南韓的貿易緊張升高，近日除了準備對韓國鋼鐵徵收傾銷稅外，川普還施壓通用汽車，關閉韓國群山工廠，遷回底特律，文在寅首度以總統身分，指示要「堂堂正正、堅決地應對」，預備向WTO提起控訴，並且調查是否違反韓美FTA。

台美兩國間的關係是對等的，我們有求於美國，美國也有求於我們，我們不是美國的附庸國或殖民地，單單乞求美國的愛來生存。

兩國的利益有重合，但也有差異，美國要變心背棄台灣的時候，毫不猶豫，越早讓台灣大眾理解這點，越能夠冷靜對待台美關係的變化。