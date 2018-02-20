美股三大指數齊開低 沃爾瑪股價瀉落8%

2018-02-20 22:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



美股三大指數昨因總統日休市，今（20）日一開盤就下跌，道瓊工業指數小跌0.3%或77點，沃爾瑪財報顯示上季電商銷售成長趨於疲軟、今年全年度的財測也遜於市場預期，股價重挫逾8%，表現最差。

此外，電信業拖累標普500指數下跌，和那斯達克綜合指數雙雙下挫約0.2%。

美國10年期公債殖利率上漲到2.902%，上周一度觸及2014年以來最高水準。2年期公債殖利率徘徊在九年高點。市場正繃緊神經，擔心通膨加速上升會使聯準會（Fed）加快升息步調。