印度政府將在6月完成5G藍圖

2018-02-20 22:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



印度資通訊部長蘇達拉江（Aruna Sundararajan）指出，該國將在6月完成5G網路藍圖。

隨著全球5G網路標準將在今年敲定，印度電子資通訊部已成立一個高層級的委員會規劃5G藍圖，以便當全球開始推行5G時，印度也能馬上採用這種新一代技術。

5G網路的使用將著重在物聯網服務，例如智慧家居和智慧城市，或使用在汽車等交通工具內的感應器，以預防車禍發生。

蘇達拉江說：「在未來一年間，印度將打造許多相關設施，而在未來幾個月間，我們也會看到物聯網的實現。」