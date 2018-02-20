美股上有鍋蓋下有鐵板 走勢需看三線、兩點

2018-02-20 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美股於春節前、後出現連續大跌、又連續反彈的戲劇化走勢。基本面多空看法分歧，勢成拉鋸；技術面則是上有鍋蓋，下有鐵板，在三線、兩點之間強勢整理，需要「震撼性」的多、空因素才可能向上穿頭或向下破底。

美股元月26日創歷史新高後連跌五天，大跌約8%，之後一彈二跌，跌幅再擴大到10%，「回檔修正」確定；但之後又連漲五天，總跌幅縮小到5%以內。後市究竟將怎麼走？

先看基本面：

1.空方：股價偏高，長期與現實本益比都明顯超過長期平均水準，且衍生性投資工具潛藏助跌風險。

2.多方：全球及美國經濟同步成長，加上美國減稅，企業獲利加速成長，使預估本益比維持合理水準，且資金依然充裕。

3.多、空爭辯：通膨及利率上升，空方認為資金成本提高，當然不利股市；但多方認為能使企業獲利增加及驅使資金從債市轉入股市。

再看技術面：

1.兩點壓力：

標普500指數上檔的第一重壓力在2,742，即指數從2月9日的盤中最低點算起，反彈整個跌幅的61.8%；指數在2月16日盤中曾一度突破，但收盤又回到壓力之下。若能再度突破，便成為「強勢反彈」，股價還有進一步上漲空間；否則可能進入盤整，修正期也可能延長。

第二重壓力則是元月26日歷史高點，即2,872.87。

2.三線支撐：

第一條線是200日移動平均線，目前在2,547點，而且將繼續上升。2月9日盤中一度跌破，但隨即反彈，展現強勁支撐力道。