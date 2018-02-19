為什麼比爾蓋茲認為富人應該多繳稅？

2018-02-19 22:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝汶均 ╱即時報導



微軟創辦人蓋茲日前接受CNN採訪時表示，像他一樣的富人應該多繳稅，他的看法與美國去年才通過的稅改案所帶來的結果相歧。

蓋茲指出：「我繳的稅超過100億美元，比任何人都多，但政府應該要求我們這種富人繳更高的稅。」