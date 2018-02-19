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為什麼比爾蓋茲認為富人應該多繳稅？

2018-02-19 22:03經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

微軟創辦人蓋茲日前接受CNN採訪時表示，像他一樣的富人應該多繳稅，他的看法與美國去年才通過的稅改案所帶來的結果相歧。

蓋茲指出：「我繳的稅超過100億美元，比任何人都多，但政府應該要求我們這種富人繳更高的稅。」

美國去年通過的稅改案不僅有利於超級富豪，也將企業稅從35%下修至21%。蓋茲認為，這項減稅措施並不會使美國的勞工和中產階級受惠，「這不是一項進步的稅改案，而是一項退步的稅改案。相較於中產階級或貧窮的民眾，富人得到的好處遠遠多上許多，也與你想見到的安全網更穩固、富人適用更高稅率的趨勢背道而馳」。

微軟創辦人蓋茲日前接受CNN採訪時表示，像他一樣的富人應該多繳稅，美國去年才通過...
微軟創辦人蓋茲日前接受CNN採訪時表示，像他一樣的富人應該多繳稅，美國去年才通過的稅改案則對超富更有利。（路透）
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