年後開工焦慮 WHO籲重視職場霸凌傷害

2018-02-19 22:44 中央社 布魯塞爾19日專電



農曆春節假期將進入尾聲，有些上班族可能對重返工作崗位感到焦慮，世界衛生組織（WHO）呼籲，全球應重視其中職場騷擾及霸凌問題，這對員工身心健康是重大傷害。

職場心理健康問題不僅與上班族息息相關，也是全球公衛重視的一項議題，2017年WHO曾發布報告，指出工作對一個人的心理健康有重要影響，並證實長期失業是造成精神問題的危險因素，但獲得工作則是保護作用。

不過，負面的職場環境會造成身心健康問題，WHO分析，風險因素包括組織的溝通和管理不善、員工參與決策有限及對工作缺乏掌控，即使一個人雖有完成工作的技能，卻可能只能獲得極少資源，或者是在管理階層不支持的情況下，無法完成任務。

此外，WHO指出，職場騷擾及霸凌（Harassmentand bullying）更對心理健康有巨大的負面影響，也是對員工身心健康的一大風險因素，一旦發生問題，員工生產力下降不但損及企業、更可能會對社會造成負面影響。

世界衛生組織呼籲，各國政府應重視打造正向的工作環境，促進員工的心理健康。

職場壓力問題是全球共同面對議題，例如丹麥「地方新聞」（The Local）今年2月12日報導，據丹麥工會聯盟一份調查報告，近6000名受訪民眾中，有14%表示需要每天或每週服用藥物，以應對工作及生活壓力。

丹麥工會聯盟表示，有這麼多人需要服藥以應對職場壓力，這是一個非常嚴重的問題，而這也清楚表明，社會需更加關注職場心理健康議題。