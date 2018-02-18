OPEC擬聯俄抗美 設超級油國組織管控油價更有力

2018-02-18 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



阿拉伯聯合大公國石油部長馬茲魯伊表示，石油輸出國組織（OPEC）、俄羅斯等產油國擬推動市場合作「制度化」，合作範圍將延續至今年稍後結束的減產協議之後。此舉或讓這些產油國掌握更大的價格決定權，但也有助於穩定油市。

阿聯媒體The National上周率先報導，產油國正在草擬產油國市場合作制度化的協議，打算建立「超級產油國組織」。馬茲魯伊當時說，他希望產油國能在年底前簽署協議。

OPEC與俄羅斯等產油國合作減產一年後，終於接近縮減全球石油庫存的目標，為何現在產油國想改變目標？彭博資訊報導，原因是沙烏地阿拉伯、俄國等產油國認為，多年過度供應導致數據已遭扭曲，且經濟合作發展組織（OECD）以外地區也缺乏可靠數據。

馬茲魯伊18日在聲明中指出，如今產油國的下一步必須建立在聯手合作的基礎上，眼界不會只侷限於油市供需恢復平衡；產油國不想重蹈2014、2015及2016年市場波動和國際油價下挫的覆轍，將緊盯原油供應面，也會持續與美國頁岩油業者談判。

產油國的目標是把石油庫存量壓低至五年平均值，但沙國能源部長法里赫曾表示，相較於比較庫存平均數，OPEC更應考慮庫存的消耗速度。國際能源總署（IEA）的數據顯示，去年12月已開發國家的庫存大約可撐60.6天，已經回到五年平均值。

油市新聞網站OilPrice分析指出，若產油國真的達成永久性的合作協議，意義重大。以前每當油市供過於求，OPEC就減產，油價漲了就增產，雖然OPEC出手減產經常導致油價走高，但其管控市場的手段確實有效抑制油價波動。因此，產油國合作走向制度化，將有助於市場穩定，但不是說油市從此不再有波動，但波動幅度可望相對變小。