Uber傳準備出售東南亞事業給Grab

2018-02-17 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



知情人士透露，叫車業者優步（Uber）正準備將東南亞事業，出售給新加坡同業Grab，以換取Grab的大量持股，也有助Uber為首次公開發行股票整頓財務狀況。

美國財經媒體CNBC報導，Uber此舉是在比照在中國和俄羅斯的策略，先前Uber把中國事業賣給滴滴出行，以換取滴滴的20%所有權，也把俄羅斯部門與Yandex的叫車事業整併，換取Yandex的37%股權。

報導指出，Uber的目標是要籌措最快明年IPO的費用，但目前Uber和Grab還沒達成協議，而達成協議的時間也不得而知。

Grab在東南亞逾100個城市提供共乘服務，宣稱在東南亞共乘市場的市占率高達95%。Uber執行長庫斯洛沙希日前表示，要和當地對手競爭十分困難。

若Uber和Grab的結盟，也將幫助軟體銀行擴大對全球共乘市場的掌控。軟銀1月買下Uber約15%股權，並擁有Grab、滴滴等多國共乘服務公司股份，也曾公開表示對Uber的美國主要對手Lyft的興趣。

另一方面，為解除倫敦交通局（TfL）去年對Uber在倫敦營運的禁令，Uber在TfL發表維護乘客和司機安全新規則的隔天，便宣布將在英國導入一連串加強安全的變革，未來將會回報重大案件給英國警方，並提供駕駛執照細節給用戶。