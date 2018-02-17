中俄鋼鋁威脅國安 美商務部欲課高關稅

2018-02-17 09:01 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



美國商務部聲稱，全球鋼鋁供應過剩問題威脅國安，為求應對，今天建議對中國、俄羅斯等國家和地區課徵高額關稅。

這項舉動給了美國總統川普高舉「美國優先」貿易政策大旗，公開發起打擊的機會，但也使遭針對國家更可能報復，並肯定加劇外界對貿易戰的擔憂。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在上月呈交川普且今天公開的兩份報告中，列出一系列可能措施，其中包括對全球進口鋼材徵收至少24%關稅，與對中國、香港、俄羅斯、越南及委內瑞拉進口的鋁材課類似關稅。

其他選項，則將對進口鋼鋁施予更高關稅或限額。

羅斯向記者表示，主要問題在於，廉價進口貨是否造成國內生產不可行，並從而削弱美國國家安全。

法新社報導，他說：「我已確定，的確如此。」

羅斯表示，美國傳統反傾銷和反補貼措施，未能解決市場供過於求的問題，尤其是中國產品，因為「無論有無經額外加工，慣犯都可透過他國轉運，規避命令」。

羅斯說，川普若決定有所作為，將可在4月中旬前選定措施。他也承認，任何美國行動都可能受到世界貿易組織（WTO）出口國挑戰。

美國長久以來關注中國生產過剩問題，但難得以國安、國防等角度包裝上述建議的鋼鋁制裁。

美國前總統歐巴馬的政府也曾企圖解決這個問題，但聚焦對中貿易談判，而非懲罰措施。

這次的提議措施，將可能傷害中國以外國家更深。中國是全球最大鋼鐵生產國，但只供應不到1%的美國進口鋼，更僅對外銷售10%國產鍛鋁合金。