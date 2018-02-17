黑田續任總裁 日銀寬鬆鐵三角成形

2018-02-17 08:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



日銀總裁黑田東彥已獲得首相安倍晉三的正式提名，將續任總裁五年。 路透 分享 facebook

日本銀行（央行）總裁黑田東彥16日獲得首相安倍晉三的正式提名，將續任總裁五年。安倍也提名日銀理事雨宮正佳及早稻田大學經濟學者若田部昌澄擔任副總裁，形成寬鬆「鐵三角」。任命案已送請國會同意。

黑田獲得續任已是公開的秘密。雨宮正佳曾與黑田合作制定現行寬鬆政策，一向以「彈性」著稱。若田部昌澄也是貨幣寬鬆主義者，甚至主張日銀應更加寬鬆，以因應2019年提高消費稅率的衝擊。

新領導班底顯示日銀將繼續致力於維持經濟穩定，維持超寬鬆貨幣政策。彭博資訊經濟學者增島雄樹表示，這項人事安排凸顯政策的延續性，隱含的訊息是日本將採取一切做法擴張經濟。

此外，由於黑田的任期4月9日才屆滿，安倍現在就宣布也是一種「隱形干預」，顯示政府反制日圓升值的決心。

日銀下次決策會議將在3月8到9日召開，兩位副總裁預訂的到職時間是3月20日，因此「三巨頭」將在4月26到27日才會首次一起出席決策會議。彭博資訊訪調的經濟學家中，近半數預測日銀下半年才會開始緊縮，另一半預測要到明年或更晚才會行動。

目前日本經濟展現28年來最長的持續擴張期，但仍面對通膨持續偏低，薪資上升緩慢的壓力，而日圓升值也威脅到出口競爭力，並削弱通膨上升的力道。

日銀前理事門間一夫指出，日銀的政策工具已幾乎用盡，但通膨仍距離目標甚遠，因此黑田新任期的任務仍非常艱鉅，且黑田未來五年還須提出寬鬆政策退場計畫。