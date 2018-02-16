巴菲特重押蘋果 持股倍增

2018-02-16 08:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



申報資料顯示，有「股神」之稱的波克夏公司執行長巴菲特上季幾乎出清IBM股票，但增持蘋果股票一倍，並買進以色列藥廠Teva。

全球最大避險基金橋水聯合公司則減持新興市場、做空歐洲企業並看多黃金。

圖／經濟日報提供 分享 facebook

根據14日向美國證管會（SEC）申報的資料，波克夏上季增持蘋果股票23.3%至16,530萬股，總價值約280億美元。但波克夏也出脫94.5%的IBM持股，只剩下205萬股左右。該公司也新建立Teva部位，價值約3.65億美元。

巴菲特在蘋果與IBM的持股消長，也凸顯這位傳奇投資人以實際行動履行他去年的談話。

他去年說，對蘋果的未來比IBM更加確定。波克夏去年11月表示減少IBM 32%持股，並增持蘋果股票。在14日申報前，波克夏已是蘋果第四大股東。

在股市遭逢兩個月來最大跌幅前，億萬富豪達里歐的橋水聯合已減碼三檔最大的新興市場指數型基金（ETF）。申報資料顯示，橋水在iShare MSCI新興市場ETF減碼50%至3,300萬股，減持先鋒FTSE新興市場ETF逾20%至6,900萬股。橋水上季還減少對iShare核心新興市場ETF的暴險，從2,500萬股減至1,600萬股。橋水管理1,600億美元資產，其中56億美元投資新興市場。

達里歐看好金價，上季分別增持SPDR黃金股票ETF1萬4,091股至391萬股、iShares黃金基金3萬4,792股至113萬股。

達里歐日前示警，未來18至24個月的衰退風險正在攀升。

橋水也做空歐洲企業，從消費者巨人聯合利華、法國石油商道達爾、德國德意志銀行與西門子，到義大利Intesa銀行。

該公司在法國的空頭部位增至45億美元，在德國超過73億美元，在西班牙約17億美元 。

金融巨鱷索羅斯上季則出脫食品業者億滋國際A股175萬股與卡夫亨氏68萬4,773股，以及美鋁股票。他也以1.58億美元買進 Overstock.com 2,470萬股、3640萬美元買進目標公司55萬8,460股，並增持恩智浦半導體16萬4,150股，減持時代華納65%至36萬1,842股。

億萬富豪安霍恩旗下的綠光資本，看好零售業與社群媒體，買進潘尼百貨620萬股、諾斯壯12.5萬股、柯爾百貨13.2萬股。

他同時增持推特至270萬股，但也和索羅斯同樣出清了美鋁。