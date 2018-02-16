南非祖馬下台 股匯大漲

2018-02-16 08:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



南非總統祖馬（Jacob Zuma）14日在強大壓力下辭職，結束九年來貪腐醜聞疑雲重重的任期，將交棒給執政黨「非洲民族議會」（ANC）新黨魁、現任副總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。南非股、匯市15日盤中應聲大漲。

祖馬原本拒不服從ANC要他下台的命令，但在ANC宣布15日在國會表決對他的不信任案，且警方黎明突襲逮捕他的一些盟友後，眼看大勢已去，祖馬在數小時後發表電視演說宣布辭職，「ANC絕不該因我而分裂，所以我已決定辭去南非共和國總統職位，立即生效」。

祖馬辭職後，富時/JSE非洲全股指數15日盤中大漲3.5%，為2016年6月來最大盤中漲幅紀錄。銀行股漲勢尤強，類股指數暴漲4.5%，漲抵新高紀錄。南非幣蘭德兌美元延續前一天的升勢，盤中升值0.8%至11.62萬蘭德兌1美元，為2015年2月來最強價位。

不過，分析師表示，市場價格已反映祖馬辭職的利多，接下來將關注拉瑪佛沙遭遇的挑戰，南非資產後市續漲空間可能有限。

75歲的祖馬下台，讓ANC有更多時間準備，設法在2019年中登場的全國大選前贏回民心。這個重擔將落在拉瑪佛沙的肩上。

根據國會行程表，65歲的拉瑪佛沙可能在16日（周五）宣誓就職，成為新總統。他已承諾要重振經濟、肅貪。