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財相一句話 帶日圓衝15月高點

2018-02-16 08:18經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

在日圓升破去年最高點後，日本財務大臣麻生太郎15日表示，目前還不需要干預匯市，帶...
在日圓升破去年最高點後，日本財務大臣麻生太郎15日表示，目前還不需要干預匯市，帶動日圓15日盤中繼續走升，衝上15個月新高，市場人士預期，日圓價位仍低，後市將續升。 路透
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日圓升破去年最高點後，日本財務大臣麻生太郎15日表示，目前還不需要干預匯市，帶動日圓15日盤中繼續走升，衝上15個月新高，市場人士預期，日圓價位仍低，後市將續升。

麻生談話的效應加上市場對日本銀行（央行）政策展望的看法正在轉向，促使日圓兌美元15日盤中升值0.78%，攀抵106.18日圓，為2016年11月以來最高。日圓本周兌美元升值2%，今年來的升幅累計高達5.1%。

分析師說，美元兌日圓貶破去年低點後，引發停損賣壓，在跌至105日圓之前幾乎沒有技術支撐點。

瑞穗銀行外匯策略師張為良（音譯）說，龐大日圓投機部位的空頭回補，可能是日圓最近升值的主因之一，因投資人重新調整對日銀政策展望的看法，「市場現在較不確定日銀會繼續維持刺激政策不變，引發美元停損賣壓」。但瑞穗銀行認為，就各項基本面而言，日圓仍很便宜。

法國興業銀行也指出，日圓今年的升勢短期可能受壓，但由於日圓實際有效匯率仍比長期均值低約20%，目前價位還算便宜，長期應該有支撐。

日圓今年持續走升的原因包括：投資人悲觀看待美元、日銀可能推動貨幣政策正常化的傳言甚囂塵上，及最近股市波動過大引發的避險需求。

經濟學家指出，麻生的評論證實了日圓當前水準與走勢並未讓他非常緊張，但強勢日圓可能不會是暫時現象，日本官員將須緊盯日圓，升破100可能是觸發日本當局採取強烈行動的關鍵點。全球股市最近這波跌勢，也促使原本押注日銀貨幣政策將轉向的日圓多頭陣營，進一步增加日圓多頭部位。

AMP資本投資人公司的納伊米本周加碼做多日圓，押注日圓對美元、英鎊及菲律賓披索升值。

新加坡避險基金業者Kit交易基金公司也押注日圓對美元、紐元等貨幣升值。

日圓日銀貨幣政策
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