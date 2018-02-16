國際油價 多空拉鋸

2018-02-16 08:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



沙烏地阿拉伯表示寧見市場供不應求，也不願太快結束減產協議，一度帶動國際油價15日盤中收復每桶65美元關卡，但投資人之後留意到供應看增且需求下滑的跡象，導致國際油價翻黑，在平盤附近震盪。

沙國能源部長法利赫14日與俄羅斯能源部長會晤後表示，比起減產協議提前喊卡，讓市場繼續供應緊繃對石油輸出國組織（OPEC）更有利。

倫敦布侖特4月原油期貨15日盤中大漲1.2%，報每桶65.06美元。然而，市場之後留意到美國未完成油井仍多且鑽油井增加，導致國際油價翻黑。