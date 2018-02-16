蘋果採購大陸NAND晶片 有影

日經新聞報導，蘋果正向中國長江存儲科技洽購NAND快閃記憶體，用於在中國當地銷售的新款iPhone等裝置。圖為iPhone X。 美聯社 分享 facebook

日經新聞報導，蘋果公司正向中國長江存儲科技公司（YMTC）洽購NAND快閃記憶體，用於在中國當地銷售的裝置，包括新款iPhone。雙方若達成協議，這將是蘋果首次向中國記憶體晶片製造商採購晶片，對大陸的半導體業是一大鼓舞。

對長江存儲而言，儘管初期訂單量可能不大，但能贏得像蘋果這樣的大客戶，對這家知名度並不高的公司來說意義卻十分重大。對北京當局而言，這樁交易也與扶持本土晶片產業、減少依賴外國晶片的目標吻合。

報導指出，長江存儲有中國官方資金支持，蘋果是否迫於壓力而有意向陸廠下單，目前不得而知。但根據一位業界主管的說法，與陸廠做生意可協助蘋果開拓中國市場。

長江存儲的生產線設在武漢市，價值約240億美元，今年稍晚才要開始生產NAND快閃記憶體。因此雙方就算達成協議，長江存儲最快也要到2019年才能交貨，而業界人士推測，長江存儲可能要到2020年以後，才能生產出夠多符合蘋果要求的產品。

iPhone目前所用的NAND快閃記憶體晶片，購自於日本的東芝、美國的威騰（WD），及南韓的海力士和三星電子。放眼全世界，蘋果是這類晶片的最大客戶，上海研究機構CINNO估計，蘋果約占全球NAND晶片整體需求量15%。

CINNO分析師蔣尚恩（音譯）表示，由於蘋果對零組件品質的要求嚴格，長江存儲若能對這家美國科技巨人供應晶片，有助於提升產品的品質，量產能力也會隨之增強，對迅速茁壯成為國際級企業必有助益。蘋果和長江存儲都尚未回應日經的求證。

彭博行業研究分析師施林瓦桑指出，蘋果可能向陸廠採購NAND快閃記憶體，可能是要擴充供應鏈、加強取得更便宜供應管道、並強化與中國關係的策略決策，此舉也能擴大與長江存儲等陸廠的合作關係、又不會讓自家供應鏈價值降低。