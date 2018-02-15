美股連4紅 3大指數齊聲勁揚

2018-02-15 07:30 中央社 紐約14日綜合外電報導



零售銷售數據疲軟抵銷了投資人對通膨走升的疑慮，美國華爾街股巿今天漲勢堅挺，已連續第4個交易日收紅。

法新社報導，道瓊工業指數大漲253.04點或1.03%，收在24893.49點。

那斯達克指數勁揚130.11點或1.86%，以7143.62點作收。

標準普爾指數漲35.69點或1.34%，收2698.63點。