大馬去年經濟成長5.9% 寫下三年新高

2018-02-14 19:28 中央社 吉隆坡14日專電



馬來西亞國家銀行今日宣布，由於國內外需求都提高，促使去年全年經濟成長寫下5.9%佳績，創下3年新高。2015和2016年的經濟成長率各為5%和4.2%。

國家銀行發表聲明說，雖然去年第四季的出口成長明顯放緩，拖累去年第四季國內生產總值增幅從第三季的6.2%減至5.9%，惟仍無阻全年經濟成長的亮眼表現。

其中，第四季的私人領域開銷增長高達7.4%，而出口表現也進一步改善。在各領域表現方面，農業經濟成長大增10.7%，為第四季表現最亮眼領域，主要是因為原棕油產量復甦。電子電器業及石油精煉活動，也持續提高。

對於今年經濟成長展望，國行強調馬來西亞的經濟基本面依舊強穩，其中內需將繼續成為主要增長動力來源，尤其是薪酬和就業持續增長、許多基礎建設工程都持續動工，以及商業情緒趨向樂觀與需求轉好。

在出口方面，預料將會從全球經濟增長更強中受惠，並有望繼續為馬來西亞國內的經濟活動創造正面的連鎖反應。

另一方面，國行也重申今年1月升息25個基點僅是利率正常化，並不代表貨幣政策緊縮，而是反映了最妥當的貨幣政策。

不過，國行也提醒，全球主要中央銀行貨幣政策正常化腳步分歧、地緣政治因素發展、估值過高的金融資產調整等，將是全球金融和外匯市場恐日趨波動的風險所在。