美國通膨報告公布前 美股收紅

2018-02-14 06:43 中央社 紐約13日綜合外電報導



各界密切關注的美國通膨報告公布前夕，投資人情緒略微好轉，全球股巿今天漲跌互見，美股3大指數則全面收紅。

法新社報導，那斯達克指數漲31.55點或0.45%，以7013.51點作收。

道瓊工業指數漲39.18點或0.16%，收在24640.45點。

標準普爾指數漲6.94點或0.26%，收2662.94點。