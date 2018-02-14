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川普再度威脅 對中國和南韓貿易報復

2018-02-14 03:20中央社 華盛頓13日綜合外電報導

美國總統川普今天再度威脅要對兩個亞洲貿易夥伴祭出報復行動。他警告制裁中國的同時，也矢言修改或廢止與南韓自由貿易協定。

法新社報導，川普針對貿易議題與國會議員開會時，指控傾銷害美國鋼鐵業和鋁業「被消滅」。他說，正在思考制裁中國，同時正「考慮所有選項」，包括關稅在內。

川普也抱怨美國跟南韓簽署的自由貿易協定「是一場災難」，矢言美國將重新談判「公平的協定」，不然就會整個廢止。

他說：「我們跟南韓的貿易協定非常、非常糟糕。除了損失之外，我們一無所獲。」

川普南韓自由貿易
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