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矽品董座林文伯提醒政府 台灣不是只有一家台積電

國際油價 漲跌互見

2018-02-13 06:15中央社 倫敦12日綜合外電報導

隨著全球股價走穩，國際油價也從上週大跌稍微回過神來，今天呈現漲跌互見局面。

紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚9美分，來到每桶59.29美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價下跌20美分，來到每桶62.09美元。

紐約油價倫敦

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