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肅貪行動中的「豪華監獄」　沙國麗思卡爾頓今重新開張

2018-02-11 17:39聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

在成為反貪行動中數十名親王、商人與官員拘留中心3個月以後，沙烏地阿拉伯首都利雅德的的五星級飯店麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）正重新對外開放且在11日接受訂房。這座指標性的飯店也是美國總統川普去年5月訪問沙國時所下榻的地方。

去年11月，沙國國王沙曼四日下令成立一個肅貪委員會後，由兒子、王儲穆罕默德親王領導，幾小時內逮捕了數十名親王、四名部長和數十名前任部長，而素有「中東巴菲特」之稱的阿瓦里德親王（Alwaleed Bin Talal）亦在掃蕩之列，被捕逾80天後在上月獲釋。

圖為該飯店大門外觀。路透
圖為該飯店大門外觀。路透
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