肅貪行動中的「豪華監獄」 沙國麗思卡爾頓今重新開張

2018-02-11 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在成為反貪行動中數十名親王、商人與官員拘留中心3個月以後，沙烏地阿拉伯首都利雅德的的五星級飯店麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）正重新對外開放且在11日接受訂房。這座指標性的飯店也是美國總統川普去年5月訪問沙國時所下榻的地方。