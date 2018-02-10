親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓冬奧互動
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

台業者參與印度車展 著眼維修市場

2018-02-10 03:37中央社 新德里9日專電

印度2018年國際汽機車工業展暨零配件展（Auto Expo 2018）昨天起舉行4天，30多家台灣汽機車廠商參展，著眼經濟蓬勃發展的印度的汽機車維修市場。

零配件展在首都新德里、汽機車工業展在衛星城市大諾伊達（Greater Noida）舉行，駐印度代表田中光今天下午分別造訪兩處展場，參觀台灣館各廠商展出的商品，為參展的30多家台商打氣。他描述印度市場的潛力，鼓勵台灣汽車廠可考慮到印度投資。

號稱全球第二大汽機車展的印度2018年國際汽機車工業展暨零配件展，8日到11日在新德里與大諾伊達展出，共有來自20個國家、超過1500家廠商參展。

台灣區車輛工業同業公會、新北市汽車材料公會昨天起率領30多家台商參加這場盛會，展示汽機車零配件、製造零配件的工具機和設備、冶金和電動汽車零配件等。

參展的台商表示，由於這30幾家台灣汽機車廠商沒有在印度設廠，所以大家將主攻印度的汽機車維修市場。

印度汽車市場規模2016年名列全球第三，田中光表示，預計印度兩輪車（包括機車、電單車等）市場可望在2019年成為全球第一或第二大市場，四輪車將成為全球第三、第四大市場，市場潛力很大。

田中光說，台灣汽機車零配件在印度的口碑良好，普遍認為品質接近德國，價格實惠可媲美中國產品，因此台商在印度的機會很大，鼓勵大型業者可考慮到印度投資設廠，以就近供應商品，降低成本。

他還說，由於印度總理莫迪（Narendra Modi）正推動印度在2030年全面電動汽車化，台灣廠商應考慮印度的電動車、汽車電子零配件的龐大商機，積極朝相關方面發展。

根據台灣區車輛工業同業公會和新北市汽車材料公會提供的資料，印度是世界最大的機車生產國，也是世界第二大兩輪車輛生產國，同時是世界第五大的商用汽車生產國；印度每年生產約830萬輛汽車，是亞洲第四大的汽車市場。

近幾年，印度汽車零件工業產值每年均維持30%的高成長，2015年印度汽車零配件產值為250億美元，整個汽車工業產值約450億美元。

印度台商

相關新聞

美股瘋狗浪 引發多空論戰

2018-02-10 01:23

美股／大牛走久 總得歇歇

2018-02-10 01:23

美股／死貓反彈 別急進場

2018-02-10 01:23

美股再跌千點 歐亞股挫

2018-02-10 01:04

紐約原油跌破60美元大關 今年首見

2018-02-10 00:40

亞馬遜槓UPS 推送貨服務

2018-02-10 00:32

博通併高通 提高聘金仍遭拒

2018-02-10 00:32

川普施壓降處方藥價

2018-02-10 00:32

美健康照護業 大賺流感財

2018-02-10 00:32

沃爾瑪攻電商 改打高價牌

2018-02-10 00:32

輝達搭挖礦潮 獲利超預期

2018-02-10 00:32

貨櫃即期運費可望走高

2018-02-10 00:32

債市賣壓暫歇 留意技術關卡

2018-02-10 00:32

馬士基喊話 今年獲利看增43%

2018-02-10 00:32

道瓊9日早盤持續震盪 接下來呢？

2018-02-10 00:31

全球股市大地震 這兩個股市失血最多

2018-02-09 23:48

大宗商品暴跌 高盛：多頭格局未變

2018-02-09 23:21

日研究加班超過60小時 幸福指數竟會上升

2018-02-09 20:27

全球股災蒸發5.2兆美元市值 五類股同陷修正

2018-02-09 18:27

華爾街這波行情大地震有多劇烈？看這個數字便知

2018-02-09 18:27

票面人物 德國紙鈔上的傑出女性

2018-02-09 16:21

幸福企業 工作四天照領五天薪！

2018-02-09 13:35

升息與不確定 美股多頭走勢反轉進入修正

2018-02-09 13:29

美股4天2度跌逾千點 亞股嚇跌日港跌逾3%

2018-02-09 11:40

羅傑斯：負債太高 下一個熊市會是此生最慘烈一次

2018-02-09 11:05

日本最受信賴經濟學家 預言美國經濟風險

2018-02-09 09:36

印度罰Google 6.2億元 涉濫用壟斷地位

2018-02-09 08:56

美股再度大跳水 全球富豪身價瞬跌近1,000億美元

2018-02-09 08:50

憂升息腳步接近 道瓊再挫逾千點

2018-02-09 08:18

博通抬高聘金 高通董事會仍拒絕 下月股東會分曉

2018-02-09 07:14

美元漲勢鬆動 美股重挫推升避險貨幣需求

2018-02-09 07:10

繪圖晶片需求強勁 Nvidia財報大勝預期

2018-02-09 06:45

道瓊再崩逾1,000點 美股陷入修正 市場無明顯利空

2018-02-09 06:33

美股又重挫 道瓊指數暴跌千點

2018-02-09 05:29

特斯拉大賠 專家籲務實點

2018-02-09 01:12

巴西降息1碼 利率新低

2018-02-09 00:02

美國原油日產量增 國際油價回升之路受阻

2018-02-09 00:02

貝萊德投資 仿效巴菲特

2018-02-09 00:02

軟銀執行長孫正義 擬入股瑞士再保

2018-02-09 00:01
看更多

熱門文章

日公立小學制服改換亞曼尼 每套2萬讓家長氣瘋了

2018-02-09 10:16

嫌棄嫁妝太少 夫家「偷賣她一顆腎」換現金

2018-02-09 10:35

「一定要公開身分」 164億得主氣憤拿獎金告樂透

2018-02-09 11:11

道瓊再崩逾1,000點 美股陷入修正 市場無明顯利空

2018-02-09 06:33

羅傑斯：負債太高 下一個熊市會是此生最慘烈一次

2018-02-09 11:05

小倉鼠搭機遭拒 飼主照航空公司「建議」沖進馬桶

2018-02-09 14:00

台灣列名「飛彈復興」國家之一 加入全球武器競賽　

2018-02-09 12:17

Google翻譯點餐凸槌 挪威冬奧隊要1500顆蛋送1.5萬顆

2018-02-09 08:44

金正恩妹妹抵仁川 北韓金氏家族戰後訪問南韓第一人

2018-02-09 12:48

來不及！醫院走廊迎接新生命 孕婦急喊老公：快接住

2018-02-09 15:50

怎麼又崩跌了？對美股陷入修正的六點看法

2018-02-09 08:26

平昌冬奧開幕 南韓總統文在寅與「正」妹握手

2018-02-09 20:01

影／北韓金氏家族第一人 金與正踏上南韓國土

2018-02-09 15:32

【重磅快評】金正恩的妹妹是他最後一張王牌

2018-02-09 15:09

蘇格蘭牛舍驚見虎隻 警方僵持45分鐘後...是布偶

2018-02-09 21:46

目擊者手繪小偷畫像似「史努比」 竟讓警方成功抓到人

2018-02-09 11:36

台積電大跌 率台股ADR全墨 跟進美股下殺

2018-02-09 06:50

美元漲勢鬆動 美股重挫推升避險貨幣需求

2018-02-09 07:10

facebook反性騷擾新規 約會被拒一次就不能再提

2018-02-09 15:42

影／北韓藝術團華麗首演 多首經典歌曲博滿堂彩

2018-02-09 13:04

日研究加班超過60小時 幸福指數竟會上升

2018-02-09 20:27

美股崩盤全民財富縮水了嗎？其實多數人不痛不癢

2018-02-09 11:44

IS也有「披頭四」 最後兩名在逃劊子手被俘！

2018-02-09 09:01

美國航空機票超賣「趕客率」創新低

2018-02-09 10:51

美股再度大跳水 全球富豪身價瞬跌近1,000億美元

2018-02-09 08:50

繪圖晶片需求強勁 Nvidia財報大勝預期

2018-02-09 06:45

憂升息腳步接近 道瓊再挫逾千點

2018-02-09 08:18

美國會休會 政府再度關門

2018-02-09 12:08

北韓金氏家族破冰抵南韓 金與正掀熱潮

2018-02-09 16:42

幸福企業 工作四天照領五天薪！

2018-02-09 13:35

涉走私人口、強暴女員工 中餐館華裔東主面臨終身監禁

2018-02-09 17:46

冬奧選手獲贈手機 伊朗硬要北韓落空

2018-02-09 16:55

美股開盤報喜 三大指數齊漲

2018-02-10 03:37

文在寅明在青瓦台接見金與正等北韓高層

2018-02-09 19:47

全球股市大地震 這兩個股市失血最多

2018-02-09 23:48

懸案偵破！邊界巡邏員之死 「意外」打臉川普

2018-02-09 17:07

美股頻頻重挫 分析師建議這麼做

2018-02-09 08:47

抓娃娃機到處有 連小孩也有得抓？

2018-02-09 12:16

匯市波動不斷怎解？業內人士：看準美元走軟就對了

2018-02-09 10:18

升息與不確定 美股多頭走勢反轉進入修正

2018-02-09 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top