美股再下滑 馬來西亞股市賣壓重

2018-02-10 03:37 中央社 吉隆坡9日專電



受美股大跌影響，馬來西亞富時綜合指數今天跌幅一度達1.8%，馬來西亞令吉對美元也貶值。

美股走勢陷入修正，馬來西亞股市也因情緒影響，投資人拋售持股觀望，大馬的富時綜合指數盤中一度下滑33.19點，至1806.25點，跌幅為1.8%。

午盤投資人趁低吸納，指數跌勢收窄，一度回升至1824點，但買氣不足，盤終以1819.82點收盤，下滑19.62點，跌幅為1.07%。

大馬股市投資者轉往較安全的美元避險，馬幣持續貶值，對美元貶至3.94令吉兌換1美元的水準，對其他主要貨幣也多走低。