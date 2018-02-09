美股午盤重挫 道瓊指數大跌逾670點

相關新聞
巴西降息1碼 利率新低2018-02-09 00:02
美國原油日產量增 國際油價回升之路受阻2018-02-09 00:02
融資果粉 蘋果與高盛的新點子2018-02-09 00:01
英喊加速升息 英鎊勁揚2018-02-09 00:01
美預算危機有解 政府免關門2018-02-09 00:01
這六種工作 未來將因AI而快速崛起2018-02-08 23:46
特斯拉財報 上季虧損創新高2018-02-08 23:44
股神也有投資失手時 避免犯這七種錯誤2018-02-08 18:54
美股暴跌 川普：要怪經濟告捷2018-02-08 18:08
美華裔富豪 砸5億美元收購洛杉磯時報2018-02-08 14:26
貝萊德募資百億美元買股 執行長芬克想當下一個巴菲特2018-02-08 12:42
「一機在手買遍美國」 微信支付更安全2018-02-08 11:54
科技泡沫？Netflix股價一月漲40% 市值直逼迪士尼2018-02-08 11:03
特斯拉去年Q4虧損擴大 概念股漲跌互見2018-02-08 10:46
小確幸就好？矽谷創業家教我們把人生「搞大」2018-02-08 10:06
美華裔富豪 要買洛杉磯時報2018-02-08 01:33
歐盟執委會 上修歐元區經濟成長率預測2018-02-08 01:33
軟銀電信將IPO 籌募200億美元2018-02-08 01:33
藝人槓臉書 賣股刪帳號2018-02-08 01:30
Snap上季營收增72%2018-02-08 01:30
新加坡航空展 波音空巴迎亞太大單2018-02-07 02:42
東協攻飛美直航 不計代價2018-02-07 02:42
三星晶片擴產 加碼投資2018-02-07 02:42
新興亞股警訊 資金大退潮2018-02-07 02:35
股神旗下鐵路 加入區塊鏈聯盟2018-02-07 02:34
新稅制上路 美公民匯回獲利也要稅2018-02-07 02:34
BP上季獲利 逆勢增四倍2018-02-07 02:34
全球股市連環殺 避險資產夯2018-02-07 02:34
美股何時止跌…盯美債殖利率2018-02-07 02:21
「恐慌指數」衝破50 兩年半首見2018-02-07 02:21
Fed下月升息 走向不變2018-02-07 02:21
美股早盤震盪 翻紅2018-02-07 02:21
桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風2018-02-06 01:10
日本首富是誰？ UNIQLO創辦人與Softbank創始人互爭2018-02-05 10:14
一場科技大賽…悄悄開打2018-02-05 00:41
平昌冬奧 揭開兩韓和平序幕2018-02-05 00:41
彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念2018-02-04 00:40
彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了2018-01-29 00:10
伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦2018-01-20 00:14
熱門文章
「堅果門」韓航千金成冬奧貴賓 當年的座艙長淪洗廁所2018-02-08 10:51
全球直播 宇宙第一「網紅」 開敞篷跑車衝上火星2018-02-08 10:00
美參院外委會通過台灣旅行法 鼓勵美台各層官員互訪2018-02-08 08:05
前副總統白登：川普是個笑話2018-02-08 07:05
股神也有投資失手時 避免犯這七種錯誤2018-02-08 18:54
美流感釀百死 川普顧問：信耶穌就沒有流感季節2018-02-08 16:06
女兒天生一字眉被截斷 美國媽媽控老師隨意除毛2018-02-08 17:17
影／零重力客機起飛開趴 30人嘗鮮2018-02-08 14:36
金正恩胞妹金與正 被喻為平壤真正的實權者2018-02-08 17:02
離譜！印尼客機降錯機坪 20人徒手推飛機2018-02-08 17:13
影／「美胸甜心」厄普頓 控訴Guess創辦人襲胸強吻2018-02-08 18:09
馬爾地夫危機 扯出中印政治角力2018-02-08 22:35
滿30歲前 檢查這30個人生小考驗是否已達成2018-02-08 18:45
冬奧宣傳戰過招 實境秀王川普慘敗給「火箭人」金正恩2018-02-08 15:27
美股暴跌 川普：要怪經濟告捷2018-02-08 18:08
人類是peoplekind？杜魯多為蠢玩笑道歉2018-02-08 09:42
女詩人指控：南韓詩界泰斗高銀是性侵慣犯2018-02-08 18:51
金正恩形象由她管 金氏政權訪南韓第一人2018-02-08 10:44
美股早盤道瓊指數下跌逾200點2018-02-08 23:07
美股震盪收低 投資人疑慮仍揮之不去2018-02-08 07:46
早盤漲勢消 美股收黑2018-02-08 06:18
這六種工作 未來將因AI而快速崛起2018-02-08 23:46
「一機在手買遍美國」 微信支付更安全2018-02-08 11:54
特斯拉去年Q4虧損擴大 概念股漲跌互見2018-02-08 10:46
政府停擺在即 美參院敲定2年預算協議2018-02-08 06:29
白宮又一助理丟官！波特遭2前妻指控家暴請辭2018-02-08 06:42
Tronc證實 洛杉磯時報賣給華裔富商黃馨祥2018-02-08 08:53
遭爆讓小三懷孕 澳洲副總理反怪媒體侵犯隱私2018-02-08 16:37
金正恩胞妹將晤文在寅 可能轉交信函2018-02-08 20:42
美華裔富豪 砸5億美元收購洛杉磯時報2018-02-08 14:26
陶冬：未來10至20年 美國經濟將因稅改而持續走強2018-02-08 18:57
拒為同志婚做蛋糕 法院裁定有權說不2018-02-08 18:10
為移民請命演說8小時 美議員破百年紀錄2018-02-08 13:31
冬奧開幕前閱兵 金正恩：北韓是世界軍事強權2018-02-08 20:50
小確幸就好？矽谷創業家教我們把人生「搞大」2018-02-08 10:06
颶風過後5個月仍沒電 波多黎各總督夫人送蠟燭挨轟2018-02-08 08:59
影／美愛荷華州冰天雪地 70輛車公路上撞成一團2018-02-08 10:11
川普想閱兵 民主黨斥獨裁共和黨有雜音2018-02-08 10:52
貝萊德募資百億美元買股 執行長芬克想當下一個巴菲特2018-02-08 12:42
影片充滿種族歧視 美國網紅丟了戲約2018-02-08 17:43
留言