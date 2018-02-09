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美股開盤不振 跌多漲少

2018-02-09 03:03中央社 紐約8日綜合外電報導

在市場勉力擺脫上週盤勢震盪後遺症的情況下，儘管推特等上市公司的財報亮麗，美股今天早盤仍多數走低。

在開盤大約5分鐘後，道瓊工業指數走軟0.4%，來到24795.98點。

標準普爾指數下滑0.2%，來到2676.46點；科技股那斯達克指數小幅攀升不到0.1%，來到7054.61點。

本週以來，美股一直承受上檔壓力，道瓊指數5日出現單日最多下跌點數，6日走勢反彈，7日上午再次反彈，但後繼無力，終場仍以小黑作收。

美股上市公司科技股道瓊指數那斯達克
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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