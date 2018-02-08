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美股反彈 歐股終結連7黑

2018-02-08 03:03中央社 倫敦7日綜合外電報導

歐洲主要股市今天終止連續7個交易日收跌的局面，原因是投資人受到華爾街股市反彈且波動減少的激勵，重新將焦點放在部分令人振奮的企業獲利表現。

倫敦FTSE 100指數漲138.02點或1.93%，收在7279.42點。

法蘭克福DAX 30指數漲197.77點或1.60%，收在12590.43點。

巴黎CAC 40指數漲94.09點或1.82%，收在5255.90點。

法蘭克福巴黎華爾街
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