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賭場之父永利：大量負面報導 無法再任職

2018-02-07 15:01中央社 華盛頓7日綜合外電報導

拉斯維加斯賭場大亨永利。美聯社
拉斯維加斯賭場大亨永利。美聯社
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拉斯維加斯賭場大亨永利今天宣布辭去旗下永利渡假村集團董事長和執行長職位，還說大量負面報導讓他無法再擔任職務。永利被控不當性行為長達數十年。

法新社報導，永利（Steve Wynn）發表聲明說：「過去幾週來，我發現自己成了大量負面報導的焦點。」

他說：「我思考這些所造就的環境，在這樣的環境中，人們妄下論斷甚於其他，當中包括事實。我得到一個結論，那就是我無法繼續在現有職務上發揮作用。」

76歲的永利是川普在商場上的對手，政治上的盟友，他在2017年1月出普就職後，出任共和黨全國委員會財務主席一職，但在上月爆發性醜聞後請辭。

永利本人否認「華爾街日報」（WSJ）率先披露的性騷擾指控，並說前妻伊蓮（Elaine Wynn）教唆他人提出這些指控，作為「可怕又下流的訴訟」一部分，以求修改離婚協議。

永利在博奕界地位崇高，旗下帝國包括澳門的賭場渡假村。

集團董事會的非執行董事威森（Boone Wayson）說：「永利是業界鉅子」，並說董事會以「沈重的心情」接受永利的辭呈。

「永利是名慈善家、受愛戴的領袖、高瞻遠矚，他在拉斯維加斯轉型為今日的娛樂重鎮，扮演關鍵的角色。」

根據華爾街日報的報導，一名已婚美甲師指控，永利旗下的旗艦酒店永利拉斯維加斯（Wynn Las Vegas）2005年開幕後不久，曾遭強迫發生性關係，永利後來為此支付750萬美元和解金。

離職員工表示，她們知道永利的權力，加上心裡清楚自己的薪水在拉斯維加斯數一數二，於是當永利提出非分要求時，她們心中產生一種依賴和遭脅迫的感受。

這是美國性侵或性騷擾醜聞連環驚爆以來，首度有大型上市公司執行長和創辦人遭指控。

拉斯維加斯性騷擾
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

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