東協攻飛美直航 不計代價

2018-02-07 02:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



東南亞直飛美國航線雖獲利困難，但各國國營航空公司仍積極開闢直飛航線，主要原因之一是為國家「拚經濟」成長。

東南亞直飛美國航線雖獲利困難，但各國國營航空公司仍積極開闢直飛航線，主要原因之一是為國家「拚經濟」成長。 法新社 分享 facebook

越南航空公司執行長Duong Tri Thanh表示，越航可能最早於明年底開闢越美直飛航線。目前約有200萬越南人散居美國，將是越航的潛在客源。但這些乘客可能更關心票價，而不是省下幾小時的飛行時間，因此新航線可能客源不足。但越航仍計劃開闢新線。

Duong Tri Thanh還說，其他東南亞國營航空公司也都在協助國家經濟成長與維持公司財務健全之間尋求平衡，包括泰國國際航空及馬來西亞航空；「公司的哲學是協助經濟成長，並全力維持公司運作及營利」。

他並指出，促進經濟成長是越航更重要的使命；越航大部分洲際航線都不賺錢，但能協助旅客進出越南。

泰國、馬來西亞及新加坡航空多年前由於燃料價格偏高，因而取消長途直飛航線。但現在因為科技進步，波音787「夢幻客機」與空中巴士A350客機都能飛得更遠，且更省油，使直飛航線更符合經濟效益。

新加坡航空去年也開闢直飛舊金山、全程17.5小時的航線。新航並計劃今年稍晚恢復直飛洛杉磯及紐約的長途航線，以縮小新航與國泰及阿聯酋等競爭對手間的能運能差距。

亞太航空公司協會總幹事赫德曼表示，「業者能否存活，就看能否在燃料價格、載客因素及旅客組合上達到微妙的平衡」。

新航信譽良好，且進、出旅客人數多，能夠爭取到較多的頭等艙旅客，且能要求比中轉廉航業者更高的票價。菲律賓航空從馬尼拉直飛美國西岸航線則有航程較短的優勢。