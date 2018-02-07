親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

多棟大樓倒塌、餘震不斷！花蓮今停班停課 市長向外界求援

強震造成花蓮一大樓傾斜 餘震不斷更增搜救難度

東協攻飛美直航 不計代價

2018-02-07 02:42經濟日報 編譯任中原／綜合外電

東南亞直飛美國航線雖獲利困難，但各國國營航空公司仍積極開闢直飛航線，主要原因之一是為國家「拚經濟」成長。

東南亞直飛美國航線雖獲利困難，但各國國營航空公司仍積極開闢直飛航線，主要原因之一...
東南亞直飛美國航線雖獲利困難，但各國國營航空公司仍積極開闢直飛航線，主要原因之一是為國家「拚經濟」成長。 法新社
分享

越南航空公司執行長Duong Tri Thanh表示，越航可能最早於明年底開闢越美直飛航線。目前約有200萬越南人散居美國，將是越航的潛在客源。但這些乘客可能更關心票價，而不是省下幾小時的飛行時間，因此新航線可能客源不足。但越航仍計劃開闢新線。

Duong Tri Thanh還說，其他東南亞國營航空公司也都在協助國家經濟成長與維持公司財務健全之間尋求平衡，包括泰國國際航空及馬來西亞航空；「公司的哲學是協助經濟成長，並全力維持公司運作及營利」。

他並指出，促進經濟成長是越航更重要的使命；越航大部分洲際航線都不賺錢，但能協助旅客進出越南。

泰國、馬來西亞及新加坡航空多年前由於燃料價格偏高，因而取消長途直飛航線。但現在因為科技進步，波音787「夢幻客機」與空中巴士A350客機都能飛得更遠，且更省油，使直飛航線更符合經濟效益。

新加坡航空去年也開闢直飛舊金山、全程17.5小時的航線。新航並計劃今年稍晚恢復直飛洛杉磯及紐約的長途航線，以縮小新航與國泰及阿聯酋等競爭對手間的能運能差距。

亞太航空公司協會總幹事赫德曼表示，「業者能否存活，就看能否在燃料價格、載客因素及旅客組合上達到微妙的平衡」。

新航信譽良好，且進、出旅客人數多，能夠爭取到較多的頭等艙旅客，且能要求比中轉廉航業者更高的票價。菲律賓航空從馬尼拉直飛美國西岸航線則有航程較短的優勢。

亞太航空中心首席分析家蘇比指出，「越南、泰國及馬來西亞航空公司，就比較難對頭等艙旅客要求較高的票價，因此經營東南亞─美國直飛航線很難獲利」。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

航線馬來西亞越南

相關新聞

IIF示警：資金正大舉撤離新興市場

2018-02-07 00:05

全球股市連環殺 避險資產夯

2018-02-07 02:34

利空不斷 比特幣殺破6000美元

2018-02-07 00:46

買氣疲軟 黃金需求創8年低點

2018-02-07 00:05

新興亞股警訊 資金大退潮

2018-02-07 02:35

Fed下月升息 走向不變

2018-02-07 02:21

豐田賺飽飽 估年度獲利創高

2018-02-07 00:48

全球股市大修正 專家：牛市回檔 止穩再上

2018-02-07 00:45

全球股市重挫 外資淡定 估回檔10%

2018-02-07 03:08

新加坡航空展 波音空巴迎亞太大單

2018-02-07 02:42

三星晶片擴產 加碼投資

2018-02-07 02:42

羅比尼專欄／別管比特幣了...

2018-02-07 02:40

股神旗下鐵路 加入區塊鏈聯盟

2018-02-07 02:34

新稅制上路 美公民匯回獲利也要稅

2018-02-07 02:34

BP上季獲利 逆勢增四倍

2018-02-07 02:34

美股何時止跌…盯美債殖利率

2018-02-07 02:21

「恐慌指數」衝破50 兩年半首見

2018-02-07 02:21

美股早盤震盪 翻紅

2018-02-07 02:21

老拿美股吹噓 川普這下臉綠

2018-02-07 00:40

薪資成長低迷 澳洲利率按兵不動

2018-02-07 00:05

外媒：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

2018-02-06 23:19

全球股市重挫 各大基金經理人普遍以回檔視之

2018-02-06 23:15

道瓊早盤劇烈震盪近600點 開盤先瀉567點

2018-02-06 22:43

美股暴跌全球富豪一天丟3兆 「股神」1千5百億最慘

2018-02-06 22:19

不承認法定貨幣又轉彎 印度：比特幣獲利將課稅

2018-02-06 21:08

陸品牌奪走市占率 印度手機協會：願與台灣加強合作

2018-02-06 21:05

華爾街「暈又吐」 美經濟體質仍強勁

2018-02-06 20:34

全球股市「屠殺潮」持續！歐股開盤重挫3％

2018-02-06 16:23

美稅改吸2兆國外資金回流 衝擊全球

2018-02-06 16:03

截用金恩演說挨轟 道奇車商：Dodge Ram廣告獲授權

2018-02-06 15:54

美威州給樣樣優惠都太慷慨 富士康案引質疑

2018-02-06 15:51

美股一瀉千里 專家：過去一年太平靜

2018-02-06 14:54

美股狂瀉千點 川普失聲快閃

2018-02-06 13:58

美股重挫 Fed新主席 上任就面臨考驗

2018-02-06 13:55

白宮：美股重挫 長期經濟面異常強健

2018-02-06 13:54

美股不支倒地 投資人焦慮不安

2018-02-06 13:52

美股3個交易日 市值損失1兆美元

2018-02-06 13:51

美股狂瀉 華郵分析：經濟表現仍良好

2018-02-06 13:48

全球股市崩跌 巴黎銀行：牛市修正非空頭

2018-02-06 13:15
看更多

熱門文章

憂美國升息 美股收盤狂瀉1175點達4.6%

2018-02-06 05:37

傳蘋果有意更換供應商 台積電、聯電、穩懋值得關注

2018-02-06 07:44

兒子一句「別來幼稚園接我」 她狂瘦72公斤變辣媽

2018-02-06 14:10

美股為何重挫？ 接下來怎麼走？

2018-02-06 09:03

解放軍封鎖金門 差點成為美國核攻擊目標

2018-02-06 16:43

未婚夫家醜聞不斷 日本真子公主宣布婚事延期

2018-02-06 19:27

亞馬遜網購吹風機 她一開瞬間變「噴火槍」

2018-02-06 21:20

美股暴跌 市值蒸發逾1兆美元

2018-02-06 07:58

蜜月天堂馬爾地夫進入緊急狀態 逮捕前總統、大法官

2018-02-06 10:18

逃過被拆除命運的柏林圍牆！德男20年前發現卻隱匿不報

2018-02-06 15:38

星國航空展 南韓黑鷹特技小組起飛發生意外

2018-02-06 17:41

影／空拍畫面驚人！美密蘇里州近100輛車雪地追撞

2018-02-06 13:17

美股崩道瓊狂瀉逾千點 背後原因一次看

2018-02-06 12:02

全球股市「屠殺潮」持續！歐股開盤重挫3％

2018-02-06 16:23

日本研究：麥當勞炸薯條的油品成分可以治療禿頭

2018-02-06 10:57

道瓊早盤劇烈震盪近600點 開盤先瀉567點

2018-02-06 22:43

終結世紀最大瓶裝水騙局！英國決定開啟免費加水站計劃

2018-02-06 15:12

自幼被領養 少女找到生父亂倫結婚生子

2018-02-06 16:49

美7歲女孩想嫁的青梅竹馬遭槍殺身亡 寫信給川普陳情

2018-02-06 10:39

美股暴跌全球富豪一天丟3兆 「股神」1千5百億最慘

2018-02-06 22:19

美股重挫引發亞股全倒 美股怎麼了？

2018-02-06 11:23

外媒：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

2018-02-06 23:19

美股狂瀉千點 川普失聲快閃

2018-02-06 13:58

中世紀國王加密信件超複雜 西班牙半年只破解了4封

2018-02-06 12:25

永凍土1.2億公升神經毒素汞 將因暖化釋放大氣中

2018-02-06 17:37

沖繩語在日本瀕危 卻在巴西大放異彩

2018-02-06 13:39

日本福井縣40年來最大降雪 上千輛汽車動彈不得

2018-02-06 18:01

冬奧變宣傳戰場 美副總統邀被北韓虐死美大生父親同行

2018-02-06 09:28

美股恐慌殺出獲利全回吐 道瓊狂跌逾1100點

2018-02-06 08:39

史上最大虛擬貨幣竊案 北韓駭客做的

2018-02-06 11:27

美股一瀉千里 專家：過去一年太平靜

2018-02-06 14:54

影／度假天堂陷入政治危機 馬爾地夫進入緊急狀態

2018-02-06 17:28

神秘7行星好似地球 不排除生命存在可能

2018-02-06 10:53

沃爾瑪「中國男孩」涉種族主義 挨批急撤

2018-02-06 13:39

影／煮出「超級大熱奶」杜拜再創金氏世界紀錄

2018-02-06 17:06

美股重挫 台股ADR全倒

2018-02-06 08:04

影／道瓊跌很大？紐約證交所外民眾冷靜看待

2018-02-06 11:03

川普承諾跳票！美去年貿易赤字增1成　對陸逆差也創高

2018-02-06 23:12

陸品牌奪走市占率 印度手機協會：願與台灣加強合作

2018-02-06 21:05

道瓊狂瀉逾千點 美股市值蒸發37兆元

2018-02-06 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top