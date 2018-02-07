股神旗下鐵路 加入區塊鏈聯盟

2018-02-07 02:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



股神巴菲特經營的波克夏公司旗下的伯靈頓北方聖大菲鐵路公司（BNSF）5日表示，已加入運輸業區塊鏈聯盟（Blockchain in Transport Alliance），與逾200家運輸和物流企業一同探索如何在業界運用這種數位分類帳技術。

運輸業區塊鏈聯盟對區塊鏈的研究仍在非常粗淺的階段，但此聯盟已吸引優比速（UPS）、聯邦快遞（FedEX）兩大快遞公司，和施奈德國家卡車公司（Schneider National）加入。身為美國和加拿大七大鐵路公司之一的BNSF是最早加入該聯盟的鐵路公司。

目前市場對區塊鏈的關注大多集中在比特幣等加密貨幣，但一些產業已開始研究此技術的其他用途。運輸業區塊鏈聯盟認為，他們能在車輛維修、詐騙偵測等各種領域使用區塊鏈。

歐洲能源交易巨擘瓦騰福（Vattenfall）也計劃採用區塊鏈技術執行較繁瑣的作業程序。瓦騰福交易部門商業發展主管利凱姆（Kilian Leykam）表示，採用區塊鏈技術後，他們將能挪出更多資源協助各種客戶，包含大型再生能源生產商、工廠、零售商甚至一般家庭，「我們將能處理更多交易，每種交易的量也會比較小…我們因此能把目標放在可能會被忽略的小量交易」。