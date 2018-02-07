新稅制上路 美公民匯回獲利也要稅

2018-02-07 02:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國新稅制實施後，居留外國的美國個人在國外開設的企業將累積獲利匯回時，也需像跨國企業一樣繳稅；不僅令國外的美國人士意外，也使他們受到嚴重的財務損害。

倫敦金融時報報導，根據新制，任何美國公民或綠卡持有者若擁有「受控外國公司（CFC）」10%以上的股權，都需在八年內繳納這項稅捐。

據華府、特拉維夫及倫敦的稅務專家表示，新稅制實施後，許多這類美國個人在匯回獲利時，都需一次性繳納15.5%的「視同匯回稅」。

所謂CFC，是指美國股東持有50%以上投票權的公司。美國稅務律師薛佛表示，「新法律的條文是針對全世界的每一個美國公民及綠卡持有者，須受到如同蘋果、Google等企業一樣的待遇」。

據美國國務院估計，去年約有900萬美國公民在國外居住，但究竟有多少人會受到這項新法律的約束仍不確定。

薛佛指出，這些國外的美國人雖強力反彈，但他們缺乏政治勢力，沒有議員會問他們說話。

華府稅務顧問指出，許多美國有錢的個人在國外開設公司，從未將海外獲利匯回，而他們現在並沒有足夠的現金來繳這項新稅；同時這些在國外的公司也不能向美國政府申請股利扣抵，及其他減免措施，權益將嚴重受損。