親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

多棟大樓倒塌、餘震不斷！花蓮今停班停課 市長向外界求援

強震造成花蓮一大樓傾斜 餘震不斷更增搜救難度

新稅制上路 美公民匯回獲利也要稅

2018-02-07 02:34經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國新稅制實施後，居留外國的美國個人在國外開設的企業將累積獲利匯回時，也需像跨國企業一樣繳稅；不僅令國外的美國人士意外，也使他們受到嚴重的財務損害。

倫敦金融時報報導，根據新制，任何美國公民綠卡持有者若擁有「受控外國公司（CFC）」10%以上的股權，都需在八年內繳納這項稅捐。

據華府、特拉維夫及倫敦的稅務專家表示，新稅制實施後，許多這類美國個人在匯回獲利時，都需一次性繳納15.5%的「視同匯回稅」。

所謂CFC，是指美國股東持有50%以上投票權的公司。美國稅務律師薛佛表示，「新法律的條文是針對全世界的每一個美國公民及綠卡持有者，須受到如同蘋果、Google等企業一樣的待遇」。

據美國國務院估計，去年約有900萬美國公民在國外居住，但究竟有多少人會受到這項新法律的約束仍不確定。

薛佛指出，這些國外的美國人雖強力反彈，但他們缺乏政治勢力，沒有議員會問他們說話。

華府稅務顧問指出，許多美國有錢的個人在國外開設公司，從未將海外獲利匯回，而他們現在並沒有足夠的現金來繳這項新稅；同時這些在國外的公司也不能向美國政府申請股利扣抵，及其他減免措施，權益將嚴重受損。

美國公民綠卡倫敦

相關新聞

IIF示警：資金正大舉撤離新興市場

2018-02-07 00:05

全球股市連環殺 避險資產夯

2018-02-07 02:34

利空不斷 比特幣殺破6000美元

2018-02-07 00:46

買氣疲軟 黃金需求創8年低點

2018-02-07 00:05

新興亞股警訊 資金大退潮

2018-02-07 02:35

Fed下月升息 走向不變

2018-02-07 02:21

豐田賺飽飽 估年度獲利創高

2018-02-07 00:48

全球股市大修正 專家：牛市回檔 止穩再上

2018-02-07 00:45

全球股市重挫 外資淡定 估回檔10%

2018-02-07 03:08

新加坡航空展 波音空巴迎亞太大單

2018-02-07 02:42

東協攻飛美直航 不計代價

2018-02-07 02:42

三星晶片擴產 加碼投資

2018-02-07 02:42

羅比尼專欄／別管比特幣了...

2018-02-07 02:40

股神旗下鐵路 加入區塊鏈聯盟

2018-02-07 02:34

BP上季獲利 逆勢增四倍

2018-02-07 02:34

美股何時止跌…盯美債殖利率

2018-02-07 02:21

「恐慌指數」衝破50 兩年半首見

2018-02-07 02:21

美股早盤震盪 翻紅

2018-02-07 02:21

老拿美股吹噓 川普這下臉綠

2018-02-07 00:40

薪資成長低迷 澳洲利率按兵不動

2018-02-07 00:05

外媒：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

2018-02-06 23:19

全球股市重挫 各大基金經理人普遍以回檔視之

2018-02-06 23:15

道瓊早盤劇烈震盪近600點 開盤先瀉567點

2018-02-06 22:43

美股暴跌全球富豪一天丟3兆 「股神」1千5百億最慘

2018-02-06 22:19

不承認法定貨幣又轉彎 印度：比特幣獲利將課稅

2018-02-06 21:08

陸品牌奪走市占率 印度手機協會：願與台灣加強合作

2018-02-06 21:05

華爾街「暈又吐」 美經濟體質仍強勁

2018-02-06 20:34

全球股市「屠殺潮」持續！歐股開盤重挫3％

2018-02-06 16:23

美稅改吸2兆國外資金回流 衝擊全球

2018-02-06 16:03

截用金恩演說挨轟 道奇車商：Dodge Ram廣告獲授權

2018-02-06 15:54

美威州給樣樣優惠都太慷慨 富士康案引質疑

2018-02-06 15:51

美股一瀉千里 專家：過去一年太平靜

2018-02-06 14:54

美股狂瀉千點 川普失聲快閃

2018-02-06 13:58

美股重挫 Fed新主席 上任就面臨考驗

2018-02-06 13:55

白宮：美股重挫 長期經濟面異常強健

2018-02-06 13:54

美股不支倒地 投資人焦慮不安

2018-02-06 13:52

美股3個交易日 市值損失1兆美元

2018-02-06 13:51

美股狂瀉 華郵分析：經濟表現仍良好

2018-02-06 13:48

全球股市崩跌 巴黎銀行：牛市修正非空頭

2018-02-06 13:15
看更多

熱門文章

憂美國升息 美股收盤狂瀉1175點達4.6%

2018-02-06 05:37

傳蘋果有意更換供應商 台積電、聯電、穩懋值得關注

2018-02-06 07:44

兒子一句「別來幼稚園接我」 她狂瘦72公斤變辣媽

2018-02-06 14:10

美股為何重挫？ 接下來怎麼走？

2018-02-06 09:03

解放軍封鎖金門 差點成為美國核攻擊目標

2018-02-06 16:43

未婚夫家醜聞不斷 日本真子公主宣布婚事延期

2018-02-06 19:27

亞馬遜網購吹風機 她一開瞬間變「噴火槍」

2018-02-06 21:20

美股暴跌 市值蒸發逾1兆美元

2018-02-06 07:58

蜜月天堂馬爾地夫進入緊急狀態 逮捕前總統、大法官

2018-02-06 10:18

逃過被拆除命運的柏林圍牆！德男20年前發現卻隱匿不報

2018-02-06 15:38

星國航空展 南韓黑鷹特技小組起飛發生意外

2018-02-06 17:41

影／空拍畫面驚人！美密蘇里州近100輛車雪地追撞

2018-02-06 13:17

美股崩道瓊狂瀉逾千點 背後原因一次看

2018-02-06 12:02

全球股市「屠殺潮」持續！歐股開盤重挫3％

2018-02-06 16:23

日本研究：麥當勞炸薯條的油品成分可以治療禿頭

2018-02-06 10:57

道瓊早盤劇烈震盪近600點 開盤先瀉567點

2018-02-06 22:43

終結世紀最大瓶裝水騙局！英國決定開啟免費加水站計劃

2018-02-06 15:12

自幼被領養 少女找到生父亂倫結婚生子

2018-02-06 16:49

美7歲女孩想嫁的青梅竹馬遭槍殺身亡 寫信給川普陳情

2018-02-06 10:39

美股暴跌全球富豪一天丟3兆 「股神」1千5百億最慘

2018-02-06 22:19

美股重挫引發亞股全倒 美股怎麼了？

2018-02-06 11:23

外媒：下一枚未爆彈 中國的退休金缺口有多大

2018-02-06 23:19

美股狂瀉千點 川普失聲快閃

2018-02-06 13:58

中世紀國王加密信件超複雜 西班牙半年只破解了4封

2018-02-06 12:25

永凍土1.2億公升神經毒素汞 將因暖化釋放大氣中

2018-02-06 17:37

沖繩語在日本瀕危 卻在巴西大放異彩

2018-02-06 13:39

日本福井縣40年來最大降雪 上千輛汽車動彈不得

2018-02-06 18:01

冬奧變宣傳戰場 美副總統邀被北韓虐死美大生父親同行

2018-02-06 09:28

美股恐慌殺出獲利全回吐 道瓊狂跌逾1100點

2018-02-06 08:39

史上最大虛擬貨幣竊案 北韓駭客做的

2018-02-06 11:27

美股一瀉千里 專家：過去一年太平靜

2018-02-06 14:54

影／度假天堂陷入政治危機 馬爾地夫進入緊急狀態

2018-02-06 17:28

神秘7行星好似地球 不排除生命存在可能

2018-02-06 10:53

沃爾瑪「中國男孩」涉種族主義 挨批急撤

2018-02-06 13:39

影／煮出「超級大熱奶」杜拜再創金氏世界紀錄

2018-02-06 17:06

美股重挫 台股ADR全倒

2018-02-06 08:04

影／道瓊跌很大？紐約證交所外民眾冷靜看待

2018-02-06 11:03

川普承諾跳票！美去年貿易赤字增1成　對陸逆差也創高

2018-02-06 23:12

陸品牌奪走市占率 印度手機協會：願與台灣加強合作

2018-02-06 21:05

道瓊狂瀉逾千點 美股市值蒸發37兆元

2018-02-06 09:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top