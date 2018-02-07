新興亞股警訊 資金大退潮

2018-02-07 02:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 余曉惠 ／綜合外電



國際金融協會（IIF）分析師警告，投資人正大舉撤離新興市場，出現2016年美國總統大選以來最大幅度資金外流，亞洲央行要特別小心這個警訊。 IIF警告，投資人正大舉撤離新興市場，以南韓、印尼和泰國資金外流規模最大。圖為印尼股市。 （路透） 分享 facebook

根據IIF的研究，自從新興市場資金流向在1月30日轉為流出之後，他們所追蹤的國家已經流出近40億美元，其中有34億美元是自股市外流。

新興市場中以南韓、印尼和泰國遭遇最大規模的資金外流。資金大多從股市撤離，債市受到的衝擊相對小。只有印度逆勢而行，股債市仍吸引自從資金進場。

南韓股市上個月淨流入19.6億美元，但2月至今已流出18億美元。印尼和泰國的資金流向也從正轉負，2月至今分別遭撤資逾4億美元、2.5億美元。

IIF研究團隊說：「雖然我們對今年新興市場的資金流動依然抱持樂觀的態度，但也不應該低估不利的風險。若全球股市下跌情況持續不墜，很明顯就是一個不利風險。」

資金大舉流出亞洲國家，可能會讓剛要準備升息的央行緩下腳步。IHS Markit駐新加坡亞太首席經濟學家畢斯瓦斯說：「當市場波動升高，亞洲央行或許會暫停升息計畫，等到市場平靜下來再說。不僅如此，亞洲央行還可能進場干預匯市，以平抑資金外流在匯市引發的震盪。」

新興市場賣壓可能讓印度央行和菲律賓央行倍感壓力，這兩國央行都將在本周召開貨幣決策會議。假使市場賣壓不止，印度央行官員可能得把重心放在如何支撐經濟成長上，菲律賓央行則可能因為油價走低，取消升息打算。

展望未來，若這波賣壓持續加劇，就會開始影響中國人民銀行與日本銀行等決策思維。中國人行可能暫時按兵不動，再以行政管制手段抑制市場波動。

不過，亞洲在面對金融市場賣壓時，以台灣、南韓及中國最有韌性，這反映外匯存底緩衝大、外部債務低及相對不高的股市價位。