羅比尼專欄／別管比特幣了...

2018-02-07 02:40 經濟日報 羅比尼



金融服務業正在經歷一場革命，但背後推力並非比特幣這類被過度誇大的區塊鏈應用，而是一場建立在人工智慧，大數據和物聯網之上的革命。

數千家企業已用這些技術破壞金融中介的各層面。 PayPal，支付寶，微信支付，Venmo等線上支付服務擁有上億名用戶。拜龐大的個人和企業線上資料之賜，金融機構能在數秒（而非幾周）內做出準確的放款決定。

區塊鏈的鼓吹者主張，在實現商業應用前，其早期階段類似網際網路。但這種比較是錯的，網際網路很快催生電子郵件、全球資訊網（www）及數百萬家商務企業，但像比特幣這類加密貨幣甚至無法實現自身的明確目的。

作為一種貨幣，比特幣應是可供使用的帳戶單位、支付手段和穩定的價值儲存。但這些目的都未能實現。沒人用比特幣標價、很少零售商接受、保值功能也很差。

更糟的是，加密貨幣常基於一個錯誤的前提。倡導者認為，比特幣擁有2,100萬枚的穩定狀態供應量，因此不會像法定貨幣般貶值。但是這種說法顯然是欺騙，因為比特幣已分成三個分支：比特現金、萊特幣和比特金（Bitcoin Gold）。

就像典型的金融泡沫，投資人購買加密貨幣不是為了交易，而是期望能增值。

事實上，若有人真的想使用比特幣，過程也會很麻煩。這類貨幣的生產非常耗能（因而毒害環境），並附帶很高的交易成本，甚至連跟比特幣有關的會議也不願接受其作為有效的支付方式。

比特幣迄今的唯一真正用途是促進諸如毒品交易、逃稅、避免資本管制或洗錢等非法活動。不意外的是，20國集團（G20）成員國正通力合作，藉由要求所有收入或產生資本利得的交易必須申報，以監管加密貨幣。但就像次貸泡沫一樣，多數美國官員仍在睡夢中，渾然不知危機屆近。

巧合的是，比特幣所謂的優勢也成為其致命弱點，因為即使實際上確實有穩定的2,100萬枚供應量，也無法使其成為一種可行貨幣。除非貨幣供應能趕得上潛在的名義國內生產毛額（GDP），否則物價將出現通縮。

顯然，比特幣等加密貨幣代表所有泡沫之母，我去年年底常被問到是否該買一些，詐欺者、吹牛者和偽造專家都吃定了無知散戶投資人害怕錯失良機心理。

所以，別管比特幣和其他加密貨幣了，應該開始投資擁有實際商業模式、且能革新金融服務業的金融科技業者。

（作者Nouriel Roubini是紐約大學史登學院經濟學教授、Roubini Macro Associates執行長）