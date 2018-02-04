想減重20公斤不復胖？經濟學家說這招有效

2018-02-04 00:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



有財務管理概念的人都明白，想要省錢和存錢，預先編列預算、節制開銷是重要的一步。那麼，同樣的方法若用來節制飲食，能否協助肥胖者減重？

經濟學家裴恩（Christopher Payne）現身說法表示，套用經濟學原則，確實可協助改善體重過重的問題，他自己就是個成功的例子。

裴恩在財經新聞網站MarketWatch撰文說，他購物時仍像個理性的經濟學家，克制得住衝動購買慾，但吃東西時卻難以抑制過盛的食慾，曾試圖減重N次，卻總是失敗，到頭來反而變得更胖。痛定思痛後，他告訴自己，既然有辦法控制支出習慣，也應該能夠控制飲食習慣。一番努力後，他果然在一年半內成功甩掉45磅（20.4公斤）的肥肉，而且從此體重未再回升。

裴恩指出，飲食過量和血拼過度，都是豐衣足食生活下養成的壞習慣，也反映民眾每天置身於大量便宜食品和折價商品圍繞的環境中，難以抗拒大吃大喝或大肆採購的誘惑，假如不加以節制，下場往往是肥胖和負債，不利於身體健康與財務穩健。

若能依循經濟學的原則，從撙節支出、厲行紀律和編列預算著手，將能逐漸矯正這些惡習，如此一來，即可朝減重和減債的目標邁進。

問題是，該怎麼付諸行動呢？

裴恩和另一位昔日肥胖問題更嚴重的經濟學家巴內特（Rob Barnett）討論過這個問題，雙方交換意見後，巴內特開始身體力行，結果也在約一年半的期間減重75磅（34公斤）。兩人根據合計減重120磅的經驗寫成《經濟學家的節制飲食祕方》（"The Economists Diet"，暫譯 ）一書，書中提供一些小技巧，包括：

●立下基本規則，例如「除非特殊情況，絕不加菜」或「周一至周五午餐只吃沙拉」等，把受誘惑而做出差勁選擇的機率降到最低

●厲行這些規則並養成習慣，省得天天煩心該從眾多選項中選擇吃什麼好

●堅持簡單、甚至有些無趣的飲食菜單，持之以恆

●天天量體重，提醒自己朝理想數字努力 （這點較具爭議，但對有些人蠻管用）

●專心控制體重，從數字的變化反省前日的飲食，必要時做出調整

有些專家不建議減重瘦身者天天量體重，以免太執著於數字的高低起伏，甚至把自我價值與體重畫上等號。裴恩則認為，每天量體重是減重過程不可或缺的一環，把體重計上的數字與個人飲食行為產生連結，可藉此自我惕勵並時時調整。他舉例說，若是吞下太多片披薩，次日早晨體重計上的數字肯定會多個幾磅，可視之為警訊；若降低食物攝取量，看到體重數字下降，會讓你有更大的動機繼續節制飲食。

他說，確切掌握自己的體重數字，可提醒自己在達到理想目標之前堅持下去，抗拒隨手抓巧克力糖當點心吃或正餐暴飲暴食的誘惑。這種效應類似於在查看銀行存款餘額後，再思考是否要花大筆鈔票買一台其實不怎麼需要的新電視機。

民眾之所以花超多錢和吃超量食物，常常是因為擋不住商家祭出優惠折價品的誘惑。「買一送一！」「買大送小！」「買套餐飲料升級大杯！」，諸如此類。商家常宣稱買「大份」的可以「省錢」，事實上消費者總是多花無謂的錢買超出所需的食物和物品，吃進體內會堆脂肪，堆在家裡則積灰塵。

裴恩和巴內特建議訂定一條「超規則」（meta-rule）: 拒絕所有的「升級銷售」（upselling，或稱「追加銷售」）。

編列預算的概念是事先規劃，把不必花的錢省起來用在真正該用的地方，讓你能享受美好的事物，同時不至於過度揮霍。存錢的人仍不免想要享樂，例如出國度假、買科技裝置、請親友吃大餐等，但他們知道這些支出必須控制在預算之內。

同理，節制飲食也是運用類似的技巧：預先「省下」想吃的大餐、留待時機到時享用，或在吃大餐後省略一餐不吃、償還過量攝取的「卡路里債」。對裴恩和巴內特而言，這種「迷你盛宴-迷你斷食」已成為重要的減重工具，同時仍能偶爾享受大啖美食的歡樂。