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太早放空亞馬遜和特斯拉? 知名操盤手績效滑鐵盧

2018-02-02 23:53經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

知名避險基金經理人安霍恩（David Einhorn）的綠光資本公司，顯然錯過了20年來最佳的元月股市行情。

消息人士透露，安霍恩旗下避險基金Greenlight Capital Offshore的績效在1月跌6%，Greenlight Capital LP基金則下跌6.6%。

美股標普500指數上月底雖遭遇亂流，但全月仍漲5.6%，寫下自1997年來最佳元月表現，也創2016年3月來最佳單月表現。

消息人士告訴CNBC，安霍恩向投資人坦承，該公司避險基金放空的許多企業上漲15%，表現甚至超越基金的做多部位。安霍恩還說，旗下多數基金的不佳表現都是發生在1月的最末一周。

安霍恩的避險基金Greenlight Capital去年表現極差，報酬率僅1.6％，遠不如標普500指數大盤的19.4%漲幅。

這位避險基金經理人去年就開始唱衰股市，押注股市會下跌。

安霍恩在1月16日寫給客戶的年度信件中表示：「這一年最大的輸家是放空一籃子泡沫股與開拓重工」，「看到整年關於押注亞馬遜（漲56%）、 athenahealth公司（漲26%）、Netflix（漲55%）與特斯拉（漲46%）的虧損是很難受的，當我們相信這些股票的價格已不太有利潤，而且沒有一家是有好表現或達到2017年的基本預期。」

如果安霍恩未出脫這些持股，那麼這些股票也很可能是導致他的避險基金在1月虧損的原因。

亞馬遜1月大漲24%、athenahealth跌6%、Netflix飆漲41%而特斯拉大漲14%。

知名避險基金經理人安霍恩（David Einhorn）放空亞馬遜、特斯拉這些大漲...
知名避險基金經理人安霍恩（David Einhorn）放空亞馬遜、特斯拉這些大漲的股票，基金績效慘遭滑鐵盧。（圖／路透）
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