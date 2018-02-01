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Google擬與Aramco在沙國合建科技重鎮

2018-02-01 23:08經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

華爾街日報1日報導，知情人士透露，沙烏地阿拉伯國營石油公司Aramco正與Google母公司Alphabet洽談，研擬聯手在沙國建立一個大型科技重鎮。

這兩家世界重量級公司若是同意攜手推動這項合資計畫，Alphabet將協助Aramco在沙國各地打造多座資料中心。至於這些中心將處理哪一方的資料，又控制權歸哪一方所有，目前尚不明朗。

報導引述消息來源說法指出，兩家公司的高階主管已就這項合資計畫磋商數月之久，Alphabet 執行長佩吉（Larry Page）也參與談判，而且沙國王儲賓沙爾曼（Prince Mohammed bin Salman）也大力支持。賓沙爾曼一直渴望從矽谷引進更多科技技術至沙國，他也一手主導Aramco上市計畫。

但Alphabet與Aramco合作計畫的細節仍待協商，是否會定案和何時能敲定，目前仍是未知數。

目前尚不知雙方洽談中的這樁合資計畫規模有多大，不過知情人士透露，規模可能大到足以讓這家合資公司在沙國證券交易所掛牌上市。

雙方結盟將協助沙國發展科技業，這也是賓沙爾曼在他的「願景2030」計畫中凸顯的一大目標，希望有助於沙國戒掉過度倚賴石油的癮。

至於Alphabet旗下的Google，則在雲端服務領域奮力追趕競爭對手亞馬遜（Amazon.com）和微軟公司（Microsoft），若是與Aramco結盟，將能順應沙國積極發展科技業的趨勢，搶先一步在當地建立重要的據點。

目前這三家科技公司都尚未在該地區建立龐大的資料中心區域，不過亞馬遜已醞釀在巴林成立資料中心重鎮，微軟也已宣布今年將在南非設立兩座資料中心。

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