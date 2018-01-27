世界經濟論壇演說 川普考慮重新加入TPP

2018-01-27 06:44 中央社 達佛斯26日綜合外電報導



美國總統川普今天對美國重新加入跨太平洋夥伴協定（TPP）敞開大門，他去年就任總統才幾天就宣示退出這項協定。

法新社報導，川普在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇演說中提出他的建議，此前幾天，美國除外的11國才就推進這項協定達成協議。

入主白宮後，退出TPP是川普最先做出的決定之一。

在達佛斯演說中，川普表示將考慮與曾是TPP夥伴國進行貿易談判，「不是個別，就或許是與一個群體（進行談判）。」

他說，「如果是在整體利益之下」，才會進行。