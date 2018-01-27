獲利強勁 美股3大指數續創新高

2018-01-27 06:00 中央社 紐約26日綜合外電報導



美股今天大漲，在英特爾（Intel）和其他企業公布強勁獲利報告推升下，3大主要指數再度改寫歷史新高紀錄。

道瓊工業指數終場上漲223.92點，或0.85%，收在26616.71點；標準普爾500指數上漲33.62點，或1.18%，收在2872.87點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲94.609點，或1.28%，收在7505.773點。