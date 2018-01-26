晶片瑕疵無損英特爾展望 盤後股價飆漲

2018-01-26 07:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



英特爾周四公布財報，第4季的營收與獲利均遠優於預期，主因資料中心營收締造紀錄。英特爾並宣布，今年將加碼發放股利，全年營收展望也高於預期，顯示晶片瑕疵風波之後，英特爾對需求仍感樂觀。

晶片業的股價周四原本收跌，因市場對財報存有疑慮。英特爾股價周四收在45.30美元，但盤後公布財報後，股價上漲4.5%。對未來需求的樂觀展望，也帶動英特爾的對手超微（AMD）股價盤後走高。

●股利和財測上調，顯示英特爾在Meltdown和Spectre的安全漏洞後，對未來需求仍有信心。但英特爾首度警告投資人，安全瑕疵的後續發展，可能影響未來財報以及客戶關係。

●第4季營收170.5億美元，分析師預估163.5億美元。第4季調整後EPS1.08美元，分析師預估87美分。

●第4季資料中心事業營收成長約20%至55.38億美元，高於市場預測的51.3億美元。PC事業第4季營收90億美元，年比下滑2%，但預期2018年營收將成長3%至340億美元。

●本季營收預估將達150億美元，全年營收預測將達650億美元新高，均優於分析師預測。

●稅改相關支出為54億美元，但今年將把股利增加10%至每股1.20美元。