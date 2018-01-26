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索羅斯開講 除川普政府外 他還認為誰會玩不下去

2018-01-26 06:48經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

索羅斯表示，美國總統川普甘冒與北韓爆發核戰的風險，並預言川普所掀起風起雲湧的反對聲浪將導致他自取滅亡。

這位億萬富翁投資人在瑞士達沃斯的一次演講中說：「我認為川普政府是全世界一大危害。但我認為這肯定是個暫時現象，將在2020年或甚至更早消失。」他預計民主黨在2018年期中選舉將取得壓倒性勝利。

現年87歲的索羅斯表示，他的開放社會基金會將其預算的一半以上用於「離家近」的地方，而不是用在開發中國家，目的是為了保護民主。索羅斯表示機制的力量將有助於防止川普為所欲為。索羅斯把核戰和氣候變化視為對人類文明的更大威脅。

●談全球威脅

「人類利用自然力量的能力，不論是出於建設性還是破壞性的目的，都在不斷成長；而我們管理自己的能力起伏不定，現在正處於低谷。我們整個文明的存續岌岌可危。」

他說，美國必須接受北韓作為一個核武國家，然後與中國進行合作和談判，以組建對抗北韓的聯盟。

●談臉書、Google

索羅斯抨擊社交媒體巨頭Facebook和谷歌，稱他們是壟斷者，令人沉迷上癮，威脅獨立思考，並可能容許政府實施監控。

「他們故意讓人沉迷於他們提供的服務。這可能非常有害，特別是對青少年。」

索羅斯將網際網路平台與賭博公司進行了比較，並表示可能永久損害人們的注意力。索羅斯還表示，他非常擔心一些社交媒體和科技公司可能會陷入與俄羅斯和中國政權「邪惡聯姻」，從而形成一個「極權控制網」。

索羅斯表示，促使Facebook等公司處於支配地位的「網絡效應」是「不可持續的」，並預測Facebook不到三年就會無人問津。

索羅斯認為，這些公司的壟斷優勢很快就會被法規和稅收打破，而歐盟競爭執委薇絲塔格 「將是他們的剋星」。

索羅斯：Facebook不到三年就會無人問津。美聯社
索羅斯：Facebook不到三年就會無人問津。美聯社
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索羅斯川普北韓

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