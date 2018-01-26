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美元轉強 世界油價下滑

2018-01-26 06:57中央社 紐約25日綜合外電報導

世界油價今天走弱，主因美元在重貶後反彈轉強，削弱原油最近的漲勢。

紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油3月期貨價格下滑10美分，收在每桶65.51美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格下跌11美分，收在70.42美元。

紐約油價倫敦

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