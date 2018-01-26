道瓊指數續創收盤新高 那斯達克再跌

2018-01-26 06:11 中央社 紐約25日綜合外電報導



美國股市今天漲跌互見，道瓊工業指數連續第2天創收盤新高紀錄，以科技股為主的那斯達克指數則再度收黑。

道瓊指數終場上漲140.67點，或0.54%，收在26392.79點。

標準普爾500指數上漲1.71點，或0.06%，收在2839.25點；那斯達克指數下跌3.89點，或0.05%，收在7411.16點。